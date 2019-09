Un «error de forma» retarda la selecció de nous bombers

La incorporació dels nous membres del cos de Bombers no serà tan immediata com es preveia. En ple procés de selecció s’ha detectat un «error de forma» en el desenvolupament del concurs que obliga a aturar-lo i repetir les entrevistes de la part del psicotècnic. Ho va avançar el diari Bon Dia i ho va confirmar el ministre portaveu, Eric Jover. L’empresa subcontractada encarregada de fer els testos i entrevistes psicotècniques va utilitzar l’Skype per a les converses, opció que no estava prevista en el plec de bases. «Hem rebut informació dels mateixos candidats i analitzant-ho amb el gabinet jurídic del Govern s’ha decidit tornar a fer la prova tal com estava prevista».



D’altra banda, també va admetre que els costa una incidència amb la llengua en què s’han fet les entrevistes, ja que haurien rebut queixes perquè s’han fet en castellà. Jover va explicar que el canvi de llengua s’explicaria per la variant dialectal d’un dels examinadors (era menorquí) «i de comú acord amb algun dels candidats es va passar al castellà. Amb tot, va assegurar que l’Executiu «demana que les proves es facin en la llengua del país».



Fonts del cos de bombers van indicar que un cop detectar l’error, s’ha informat a tots els aspirants de la repetició de la prova que ja haurien començat les entrevistes, altre cop, aquesta setmana.

Millores

Preguntat pel fet que altres organismes com el SAAS faci processos de selecció per via telemàtica, el ministre va defensar que «l’important és complir el plec de bases, sigui quina sigui la metodologia i que els candidats estiguin avisats». No obstant això, va reconèixer que «hem d’anar millorant els processos i estar atents a les possibles mancances que puguem identificar i així anar posant fil a l’agulla per ser cada cop més garantistes».



Fonts del cos de bombers van apuntar que s’ha detectat un increment dels recursos en processos de selecció, un fet que també va valorar Jover. El ministre considera que hi ha un canvi en l’àmbit social que contribueix en un increment de la judicialització. Un fet que es produeix «arreu». Amb tot, considera que «cal viure-ho amb certa normalitat perquè serà un procés que ens farà ser més rigorosos» i millorar en els processos.