El TC dona la raó als Cierco sobre una comissió rogatòria

El Tribunal Constitucional (TC) ha estimat el recurs d’empara que van interposar els germans Ramon i Higini Cierco relacionat amb la informació provinent d’una comissió rogatòria que la fiscalia anticorrupció de Madrid va enviar a Andorra per conèixer més detalls sobre BPA i Banco Madrid. Els Cierco van interposar el recurs demanant també tenir accés a dita informació.

Cal recordar que la justícia va denegar als antics màxims accionistes l’accés a aquesta documentació tant en primera com en segona instància. Per això, finalment els germans Cierco van presentar un recurs d’empara al TC al·legant la vulneració del dret a la jurisdicció. Ara, el Constitucional ha estimat aquest recurs deixant enrere la decisió de la Batllia i el Tribunal Superior.

Segons es desprèn de la resposta del TC feta pública ahir al BOPA, l’Alt tribunal exposa que el Superior no va motivar suficientment bé la denegació de l’accés a la informació que demanaven els Cierco. En concret, indica que s’hauria d’haver exposat de «manera precisa» el perquè se’ls hi denegava la informació. En no fer-ho, el TC considera que «s’ha vulnerat el dret a una decisió fonamentada en dret, el principi d’igualtat d’armes i el dret a la defensa dels recurrents». Per tot plegat, el Constitucional ha decidit acceptar el recurs d’empara i anul·lar la decisió del Superior.

D’altra banda, el BOPA també va publicar ahir la decisió del TC de desestimar el recurs d’empara que havien presentat Luis Pablo Laplana, Xavier Mayol i Josep Lluís i Josep Antoni Rivero sol·licitant la recusació dels magistrats Yves Picod, Marie Conte i Bernard Plagnet de la sala penal del Tribunal Superior de Justícia, al·legant una «enemistat manifesta».