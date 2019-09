Bombers al rescat d’una vaca

Si algun veí d’Arans va veure ahir una vaca que volava, no somiava. Els bombers van haver de fer un rescat d’una vaca, que si bé asseguren que no és estrany, el cert és que no és una imatge habitual. La protagonista de l’aventura és un animal del ramat de Casa Cametes de la Cortinada. Feia tres setmanes que estava sola a la zona de l’estany Blau perquè una infecció al peu li impedia moure’s amb normalitat. «La resta del ramat ja havia canviat de zona i es troben a Sorteny, però ella no podia baixar. A més, està prenyada», relatava el ramader, Òscar Coma.

Al llarg d’aquests dies els ramaders havien anat assistint l’animal, però «no la podíem tractar massa», així que es va prendre la decisió de fer el rescat. «Si s’hagués quedat a la muntanya, s’hauria mort, ella i el vedell, que de fet, no sabem si és un o en porta dos, perquè té la panxa molt grossa», admetia Coma.

Per fer possible el retorn de l’animal es va mobilitzar el Grup de Rescat de Muntanya dels Bombers i el veterinari del Govern per supervisar l’actuació. «Necessitàvem sedar l’animal, perquè tu no pots aixecar els 700 quilos que pesava i emportar-te-la volant sense més», van explicar des del cos de rescat. Per a l’operació es va utilitzar un arnès especial, que va servir per poder lligar la vaca a l’eslinga de l’helicòpter que la va aixecar i la va transportar penjant fins a Arans, al cobert del ramader per tal de poder rebre les atencions necessàries i que es pugui recuperar de la infecció i parir amb seguretat.

Els bombers van indicar que la intervenció va ser ràpida, de menys d’una hora, perquè com que l’animal estava dret, van poder col·locar-li l’arnès sense problemes. Tot i que les imatges del rescat, compartides per Coma a Twitter, van generar sorpresa i expectació, els bombers van assegurar que al llarg de l’any «tenim múltiples casos de rescats d’animals, perquè poden quedar atrapats en algun forat». En aquestes circumstàncies, però, l’operació se sol complicar, ja que tenen més dificultats per accedir-hi.