Un voltor sorprèn els vianants a la Rotonda

Els Banders van haver d’intervenir ahir al migdia per capturar un voltor que va aterrar al bell mig de la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella. Segons es va explicar des del cos de Banders, l’animal hauria estat força estona a la teulada d’un edifici de la zona i en el moment d’emprendre el vol, no va poder fer-ho, i va quedar-se a terra, a la vista i abast de tothom. L’au rapinyaire de seguida va aixecar l’expectació dels vianants que es trobaven a la zona, que no van trigar a envoltar l’animal per captar el moment amb fotografies i vídeos mitjançant els telèfons mòbils. Els agents de circulació de la capital van actuar per evitar que ningú s’hi acostés a l’espera que arribessin membres dels banders per poder actuar. Un cop al lloc, han recollit l’animal amb una xarxa i se l’han endut al centre de recuperació de fauna on els tècnics i el veterinari havien de fer-li una exploració per determinar si patia alguna lesió. Un cop estigui recuperada, hauria de poder retornar al medi.