Secnoa comprarà un 5% de les accions de Nevasa

Secnoa, la societat que explota Ordino Arcalís, adquirirà el 5% de les accions de Nevasa, l’empresa que comercialitza les estacions de Grandvalira, de manera que Secnoa passarà a incorporar-se dins d’aquesta última societat. Segons van explicar fonts de Secnoa a l’ANA, encara no s’ha signat la compra, però l’acord és complet i només falta l’aprovació de Nevasa. De fet, no s’espera cap sorpresa, ja que la compra d’accions forma part del compromís adquirit quan va signar-se el pacte de deu anys per mantenir Grandvalira després d’estar a punt de desaparèixer per les desavinences entre Saetde i Ensisa.

Les mateixes fonts no van saber concretar a quant ascendeix la inversió, tot i que no es tractarà d’una gran quantitat de diners. Pel que fa a la compra, es farà adquirint un 2,5% d’accions de Saetde i un import idèntic d’Ensisa.

Moviments de personal

Precisament aquesta mateixa setmana s’ha anunciat que el fins ara director de màrqueting de l’estació d’esquí d’Ordino Arcalís, David Ledesma, ha passat a assumir aquest mateix càrrec dins de Grandvalira. Ledesma, de nacionalitat andorrana i 42 anys, és llicenciat en Periodisme per la Universitat Internacional de Catalunya i en Història per la de Barcelona, a la vegada que compta amb un postgrau i una diplomatura en direcció de màrqueting i vendes. L’objectiu d’aquest nomenament, segons van informar els responsables de l’estació, és impulsar la nova línia estratègica de Grandvalira després de l’adquisició d’Ordino Arcalís, així com contribuir a «optimitzar el seu procés d’integració». A més, ha de permetre continuar fent créixer totes dues marques.

Cal recordar que l’acord de continuïtat de Grandvalira, assolit a l’octubre de l’any passat, té una durada indefinida però permet que al cap de 10 anys hi hagi un període de dos anys addicional per si alguna de les parts no tingués interès a continuar.