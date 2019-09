Lleure 3D demana que la seva marca comercial no es destini a Jocs SA

L’empresa Lleure 3D, que va presentar-se amb el Grup Barrière al concurs d’adjudicació del casino, va lliurar el passat 24 de setembre al Govern un escrit on demanava que no s’atorgués la marca comercial Casino de les Valls a Jocs SA, l’empresa adjudicatària. Tal com van recordar des de Lleure 3D, ells van registrar aquest nom al desembre perquè estava lliure, ja que Jocs SA havia reservat Casino de les Valls per al concepte «serveis a Internet».

De tota manera, al juliol, l’adjudicatària va fer novament la reserva de Casino de les Valls amb tots els epígrafs possibles, a més de demandar Lleure 3D per haver registrat aquest nom i sol·licitar al Govern que declarés nul·la la seva reserva. Segons les fonts consultades, és compatible que Jocs SA hagi pogut demanar una marca que ja té una altra societat però únicament pot estar en mans d’una empresa, de manera que mentre correspongui a Lleure 3D no podrà passar a ser-ho de l’adjudicatària.

Sol·licitud de la llicència

Precisament Lleure 3D ha tramitat aquesta petició al Govern coincidint que Jocs SA va presentar de nou la setmana passada tota la documentació relativa al seu projecte de casino per tal que es pugui fer efectiu l’atorgament de la llicència. A banda de la marca comercial, l’adjudicatària havia d’aclarir la possible connexió de la coberta del seu edifici amb la plaça del Poble. Tot i així, des de Lleure 3D consideren que «no ha canviat res» i, per això, en cas que el CRAJ acabi lliurant la llicència a Jocs SA, «entendran que hi ha hagut irregularitats en el procés, ja que se’ls haurà donat temps per esmenar els errors detectats». El ministre Portaveu, Eric Jover, va confirmar ahir que el CRAJ ha rebut la documentació de l’adjudicatària i que ara es troba en fase d’anàlisi tècnica. «Crec que no ens hauríem de dilatar massa en el temps», va indicar.