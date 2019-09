Espot i Sánchez tracten sobre la col·laboració per a la Cimera

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va trobar-se ahir amb el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, a la seu de les Nacions Unides, per tractar diferents aspectes de la relació bilateral.

Concretament, els dos mandataris van refermar el compromís de col·laboració en diferents àmbits de l’organització de la Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern que se celebrarà a Andorra al 2020 sota el lema de treball Innovació per al Desenvolupament Sostenible - Objectiu 2030. I, tal com van coincidir, una de les prioritats és l’àmbit de la seguretat i el trànsit de mandataris pel territori espanyol dins de l’organització de l’esdeveniment. A banda d’aquesta qüestió, els dos caps de Govern també van tractar l’agenda de negociació amb la Unió Europea, aspectes de les relacions bilaterals així com de les prioritats dels dos països en els diferents fòrums multilaterals.

Espot va aprofitar ahir per reunir-se també amb el primer ministre de Luxemburg, Xavier Bettel, amb qui va tractar les prioritats que ambdós països defensen aquesta setmana en els diferents fòrums i reunions d’Alt Nivell de les Nacions Unides, les seves relacions bilaterals i les negociacions d’Andorra per accedir al mercat interior europeu a través de l’acord d’associació.

Per la seva banda, la ministra d’Afers Exteriors va mantenir reunions amb els seus homòlegs de Cuba, Bolívia, República Dominicana i Estònia. Amb el cubà, Bruno Rodríguez, va abordar en particular la reunió ministerial d’Educació Superior que Cuba acollirà al febrer del 2020.