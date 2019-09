Les reunions de poble sobre l’acord amb la UE s’inicien el proper dilluns

La tardor europea comença el proper dilluns. El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, va donar a conèixer ahir el calendari de reunions de poble que tenen l’objectiu «d’apropar l’acord d’associació i el procés de negociació», tal com va assegurar el ministre portaveu, Eric Jover.

Així doncs, el Govern va programar, amb la col·laboració de la secretaria d’Estat de Participació Ciutadana, un total d’11 reunions que es duran a terme entre el 30 de setembre i el 28 d’octubre. Vuit d’aquestes trobades tindran lloc a les parròquies —amb la particularitat d’Encamp que en tindrà dues per atendre també als veïns del Pas de la Casa—, dues se celebraran a l’estranger —Barcelona i Tolosa— i, finalment, n’hi haurà una altre que l’Executiu la retransmetrà per streaming.

D’aquesta manera, està previst que la primera reunió de poble es celebri el proper dilluns a Canillo (Auditori del Palau de Gel), seguit d’Encamp (Sala d’Actes de la Valireta) el 2 d’octubre, la Massana (Sala de la Closeta) el 14 d’octubre, Andorra la Vella (Sala d’actes Llacuna) el 16 d’octubre, Ordino (Sala d’Actes del Centre de Congressos) el 17 d’octubre, Sant Julià de Lòria (Centre Cultural i de Congressos, Auditori Rocafort) el 21 d’octubre, Escaldes-Engordany (Sala d’actes del comú) el 24 d’octubre i, finalment, el Pas de la Casa (Centre Esportiu) el 24 d’octubre. Les trobades a Barcelona, Tolosa i la que es realitzarà a través de plataformes digitals encara no estan agendades.

Totes les reunions començaran a les 20.30 hores i constaran d’un format «de curta durada» que s’estructurarà en mitja hora de «contingut tècnic» i mitja hora de «debat obert de participació ciutadana». Pel que respecta a l’apartat de contingut, Riba va detallar que es divulgarà sobre l’històric de les relacions de la UE amb Andorra, la fórmula de l’acord d’associació, els blocs temàtics, les etapes de la negociació i la delegació negociadora. Quant al torn de participació ciutadana, Riba va preveure «un màxim de dos o tres preguntes per persona en funció del nombre d’assistents».

«Enteníem que aquestes reunions no només havien de servir perquè informéssim, sinó també per recollir informació», va expressar el secretari d’Estat d’Afers Europeus. En aquest sentit, Riba va avançar que a cada trobada es redactarà una breu síntesi de la part debat que servirà «per recollir quines són les qüestions més rellevants que els ciutadans ens han traslladat». Al finalitzar la sessió aquest document serà llegit i, en el cas de ser validat pels assistents, serà penjat a www.andorraue.ad, el nou portal web que ahir va estrenar el Govern relatiu a l’acord d’associació. El propòsit de tot plegat és «tenir unes conclusions de com es percep aquest projecte per part de la ciutadania», va afirmar Riba.

El pacte d’Estat

Tot i que el desig del secretari d’Estat d’Afers Europeus era reprendre les negociacions amb la UE amb el pacte d’Estat enllestit, Riba va mostrar-se «optimista» respecte a la possibilitat de tancar un acord entre el Govern i la resta de forces polítiques sobre aquesta qüestió. «Les converses segueixen. Hi ha espai per trobar el consens necessari. Cal encara un temps per aconseguir les aproximacions que requereix un pacte d’aquestes característiques», va afirmar el cap de la delegació negociadora.

No obstant això, Riba va deslligar el fet de no haver assolit el pacte d’Estat amb la represa de les negociacions, que es durà a terme el proper 8 d’octubre. «El calendari de negociacions no s’ha aturat ni depèn de l’avançament d’aquest d’acord», va sentenciar el secretari d’Estat d’Afers Europeus. Amb tot, sí que va matisar que en la propera reunió tan sols s’abordaran «temes continuistes que ja estan damunt de la taula i que no comprometen en cap cas les discussions al voltant d’un consens polític».

Per últim, Jover va desvincular l’enuig del PS arran del rebuig del Govern a donar suport a la proposició de llei sobre l’habitatge amb la prosperitat del pacte d’Estat sobre la UE. «Aposto pel caràcter constructiu i la responsabilitat del PS perquè no bloquegi acords que són tan importants pel país», va sostenir el ministre.