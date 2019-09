Teruel i Barbero s’oposen a tornar a presentar-se als comicis amb Vila

Les conselleres de Turisme i de Social del Comú de Sant Julià de Lòria, Meritxell Teruel i Francesca Barbero, s’oposen al fet que Demòcrates torni a formar part de l’actual coalició de Laurèdia en Comú en les pròximes eleccions comunals del 15 de desembre. Així ho van expressar ahir tant Barbero com Teruel, que apunten cap al cònsol major i el seu entorn per apartar-les de la junta de govern de la coalició. «Nosaltres no hi tornarem perquè ens pensàvem que aniríem tots a una», va lamentar Teruel, que assegura precisament l’experiència dels últims quatre anys de mandat no han sigut «el cas».

Teruel afirma que s’han sentit decebudes pel menysteniment de Vila, tot i que no avança què farà la formació taronja a Sant Julià de Lòria. De fet, la consellera de turisme del comú lauredià no descarta una possible reedició amb Laurèdia en Comú, tot i que no la comparteix, ni entrar a formar part d’una nova plataforma, com podria ser el cas de Desperta Laurèdia, amb qui els Demòcrates ja hi estan mantenint contactes. «Totes les opcions poden ser bones», diu Teruel, que indica que fins els propers dies no n’acabarà de parlar amb el cap de Govern i president de Demòcrates, Xavier Espot, per veure quin encaix poden tenir els taronja en una parròquia en què difícilment podrien tenir opcions de liderar el comú en cas que decideixin presentar-se en solitari. «De moment, parlem i prou», explica Teruel. Fins ara, Josep Miquel Vila encara no ha oficialitzat el seu pas per a la reelecció, tot i que en les últimes hores formacions com Progressistes-SDP s’han mostrat obertes a repetir la fórmula que va conduir l’actual equip comunal a accedir a la gestió de la parròquia.

El dilema del PS

Els Demòcrates, però, no són els únics que tenen serrells per tancar en una parròquia que a priori no els és propícia. Al PS, per exemple, no és partidari de compartir plataforma ni amb SDP ni amb DA, una opinió que es podria traslladar també a la resta de parròquies. Tot i això, el president del comitè parroquial del PS a Sant Julià de Lòria, Àlex Alís, no descarta ni la proposta dels progressites per repetir el projecte de Laurèdia en Comú ni entrar a una possible coalició amb Desperta Laurèdia, que també és sondejada pels taronja. «A nivell territorial no parlarem de línies vermelles.

A Sant Julià tenim un grup fort que és UL i la resta hem de sumar forces», diu Alís.

El PS centrarà els seus esforços a les parròquies amb més possibilitats per gestionar el comú (Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp) i té clar que el resultat d’aquestes eleccions comunals pot ser clau en el desenvolupament de l’actual Govern tripartit i que és una nova oportunitat per fer una demostració de força. L’estratègia del PS, que ja es va endur la capital i Escaldes a les generals i va quedar a pocs vots de DA a Encamp, es basa en recuperar la capital i desestabilitzar DA a Escaldes, una parròquia tradicionalment taronja. Pel que fa a la resta de parròquies, la formació podria ser-hi present a través de plataformes o coalicions, malgrat que caldrà estudiar cada cas.

El lideratge a Sant Julià

Mentrestant, terceravia+Unió Laurediana parteix en principi com a favorita a la parròquia laurediana i el debat se centra més sobre qui podria encapçalar la llista. Malgrat que moltes veus apunten que l’actual conseller general, Josep Majoral, és qui podria ser el número u del partit als comicis comunals, tampoc es descarta que l’actual conseller de la minoria, Joan Albert Farré, repeteixi com a candidat a cònsol major.

Farré, que ja va liderar la llista d’Unió Laurediana al 2015, no tira la tovallola i s’ha posat a disposició del partit. De moment, tant Majoral com Farré ni confirmen ni desmenteixen els rumors. Farré afirma que s’ha posat a disposició del partit amb la voluntat «d’ajudar» però explica que ni ell s’ha proposat ni el partit li ha demanat que repeteixi com a candidat. «No tinc clar ni que m’ho demanin ni si acceptaria; en tot cas ho hauria de valorar», diu Farré.

L'avís de Sandra Tudó

D’altra banda, la consellera de la minoria al Comú d’Ordino, Sandra Tudó, va afirmar ahir que no tornarà a presentar-se als comicis comunals en cas que Demòcrates i Liberals facin llista conjunta. En declaracions al programa Ara i Aquí de Ràdio Nacional, Tudó va carregar contra la decisió del partit blau de pactar amb «l’enemic» dels últims vuit anys, en referència a DA.