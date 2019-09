Terceravia es presentarà en solitari a Escaldes

Terceravia ja ha posat en marxa els engranatges per configurar les diferents candidatures a les eleccions comunals del 15 de desembre. La formació, que té entre cella i cella recuperar la gestió del comú de Sant Julià de Lòria, també comença a perfilar el seu projecte a les parròquies centrals, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, on d’entrada no hi parteix com a favorita, però sí que el seu rol pot acabar sent clau per ajudar a declinar la balança cap a un costat o l’altre. En el cas de la capital, la incògnita ara és saber si la formació formarà part de la gran coalició que pretén configurar Conxita Marsol per evitar un sorpasso del PS mentre que en el taulell polític escaldenc, tot apunta que s’hi presentarà en solitari.

El comitè parroquial ja treballa en la configuració dels principals eixos del programa electoral, abans d’afrontar el procés per escollir el candidat. El president del comitè de terceravia a Escaldes-Engordany, Pau Tizón, explica que l’objectiu és presentar una llista per separat, si bé no tanca les portes a poder-se aliar amb altres formacions. «Per escoltar propostes tampoc hi perdem res», assenyala Tizón. El partit presidit per Josep Pintat prioritza ara la configuració d’un programa electoral convincent per fer front a DA i al PS, que d’entrada parteixen com a favorits, a l’espera de saber la manera com encaixaran els Liberals (L’A) a una futura coalició i si l’excap de Govern, Toni Martí, decidís finalment presentar-se.

Terceravia evita de moment parlar de possibles noms que podrien encapçalar la llista. En tot cas, entre els candidats que s’han començat a barallar sí que hi ha Josep Pubill, que va liderar la llista territorial del partit en les eleccions del passat 7 d’abril a Escaldes-Engordany, però no França Riberaygua, que hi va anar com a número dos. Tizón, que admet que la carta de Pubill està sobre la taula, justifica que el primer pas del projecte és el programa. «La gent tampoc no vol representar una cosa fins que no té el projecte», remarca el president del comitè parroquial.