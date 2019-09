Adjudicada la redacció de la rehabilitació de Meritxell

Els pròxims mesos el Santuari de Meritxell suportarà una rehabilitació en diferents parts per solucionar algunes incidències acumulades amb el pas de més de 40 anys des de la seva construcció. El Govern va aprovar ahir l’adjudicació dels treballs de redacció del projecte i direcció d’obra en la fase 1, que té un pressupost de 13.062,50 euros.

Josep Adserà i Arnau Sempere, d’Adserà Group SL, són els escollits per a desenvolupar el projecte, que ha d’estar conclòs en dotze setmanes. En aquesta primera fase contempla el recalçat dels contraforts de l’ala oest de la nau i la rehabilitació i/o renovació de la totalitat del seu cobriment metàl·lic, amb les impermeabilitzacions i aïllaments inclosos, per un de semblant i més eficient.

Des de la seva inauguració el 8 de setembre del 1976, el Santuari de Meritxell ha patit treballs de manteniment de manera puntual, i en aquesta ocasió es vol tenir més incidència per consolidar l’estructura i arreglar les incidències.