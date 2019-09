El Jove voluntariat lector frega el centenar d’alumnes

La setena edició del Jove voluntariat lector comptarà amb gairebé un centenar d’alumnes dels tres sistemes educatius del país. La iniciativa té per objectiu acompanyar, divertir i emocionar a padrins i persones amb risc d’exclusió. Ho fan a través de la literatura.

Els joves que hi prenen part realitzen la tasca de manera voluntària en centres de la tercera edat com Clara Rabassa i a El Cedre, a la Biblioteca Pública del Govern i a institucions de joves en risc d’exclusió social. Ho fan cada divendres de les 17.30 h a les 19.00 hores. La primera lectura s’efectua demà a El Cedre.

Aquest projecte va sorgir a les aules, en un debat sobre la solidaritat. Sobre que és, perquè en moltes ocasions s’identifica només en donar diners o menjar. Es va arribar a la conclusió que també és donar temps, regalar paraules, oferir companyia i compartir lectures. Van arrencar el Jove voluntariat lector dos professors d’humanitats amb un petit grup d’estudiants de l’Àgora International i del María Moliner. L’experiència va ser millor del que inicalment es plantejava, tant per part dels voluntaris com de la gent gran, creant uns lligams intergeneracionals. La iniciativa va anar creixent i s’hi van sumar l’Institut Andorrà de Batxillerat i el Lycée per completar els tres sistemes educatius. Sota el lema llegir és escoltar i escoltar és acompanyar… el Jove voluntariat lector va complint el seu proposit, del que tothom en surt beneficiat.