El director del María Moliner, investigat per prevaricació

La Fiscalia de l’Audiència Nacional investiga el director del Col·legi Espanyol María Moliner, Javier Alfaya, per un presumpte delicte de prevaricació. Així ho va anunciar ahir el sindicat Comissions Obrerres (CCOO), en un comunicat en què afirmava que el dirigent hauria comès «faltes molt greus». Els fets es remunten a principis d’estiu, quan la federació d’Ensenyament de Comissions Obreres a Espanya va presentar una denúncia contra el director del col·legi María Moliner per haver vulnerat presumptament la llibertat sindical dels mestres del centre i perquè no hauria atorgat el temps suficient per deixar-los votar en les eleccions sindicals que van tenir lloc a mitjans del mes de juny.

En un comunicat adreçat als mitjans de comunicació, també demanaven que s’investigués si el responsable del centre escolar hauria comès un delicte de prevaricació i si hauria fet públic l’informe d’avaluació negativa d’una professora de l’escola, que no va superar les proves realitzades pels inspectors que es fan cada dos anys i que cal superar per continuar com a docent a l’escola. A més, el sindicat afirmava que el director hauria comunicat a alguns professors del centre que faria fora a la professora, que és afiliada i delegada electa de CCOO, perquè «tenia clar que l’avaluació», que segons el sindicat és secreta, «era negativa». Des de la Conselleria d’Educació de l’Ambaixada Espanyola es va defensar el director del col·legi María Moliner i afirmaven que no havia vulnerat cap dret.