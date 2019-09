Els hotels de la Seu freguen el ple pels Mundials

Els Campionats del Món de piragüisme d’aigües braves es fan notar en tots els sectors. Els establiments hotelers de la Seu d’Urgell i municipis propers acabaran aquest setembre amb un 90 per cent d’ocupació, més del doble de l’habitual en aquest període. L’organització de l’esdeveniment, que té lloc fins diumenge al Parc del Segre, ha portat fins a la comarca un miler de persones durant pràcticament un mes. Aquesta afluència de visitants, que representa un increment d’un vuit per cent de la població de la capital alturgellenca, genera un impacte econòmic directe de més de dos milions d’euros. A les proves hi participen 510 palistes de 65 països: 128 en la modalitat de descens i 382 en la d’eslàlom.

Per l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, a banda de l’impacte directe que suposa acollir els Mundials, cal tenir en compte la imatge que es projectarà de la ciutat. En aquest sentit, destacava que després de les darreres inversions que s’han dut a terme per millorar la infraestructura que hi ha al Parc del Segre, el canal és «un dels millors del món per entrenar i competir» i això implicarà, segons va afegir, que molts esportistes el vulguin conèixer després del campionat.

El president de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell, Miquel Àngel Sànchez, remarcava que durant tota la segona quinzena de setembre els establiments de la Seu i el seu entorn ratllen la plena ocupació. Aquest volum d’usuaris és de més del doble dels que es registren en aquestes dates, que ronda el 40%. Per aquest motiu, considera que l’acollida d’esdeveniments d’aquest tipus és molt positiu per al sector. Sànchez també destacava el fet que moltes de les delegacions, conformades per equips d’entre 10 i 20 persones i que ara participen als Mundials, han fet estades d’entrenament d’una setmana a la ciutat en els darrers dos anys. També assenyalava que, a banda de quedar-se en hotels, han llogat pisos i apartaments.