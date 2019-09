Mor l’excopríncep francès Jacques Chirac

Aquest matí ha mort l’antic president de la República Francesa i excopríncep d’Andorra, Jacques Chirac, a l’edat de 86 anys, segons ha informat el seu gendre, M. Salat-Baroux. Va ser president gal durant dotze anys (1995-2007), en dos primer ministre i tres alcalde de París. L’Assemblea Nacional i el Senat francès han fet un minut de silenci en record seu. L’any 1997 va visitar el Principat.

Va ser una figura important de la dreta francesa i en la seva longevitat política va tenir èxits brillants i fracassos amargs, demostrant tenir una capacitat excepcional de ressorgir. Els seus mandats van estar marcats pel seu no a la segona guerra de l'Iraq iniciada pels Estats Units, la fi del servei militar obligatori, el reconeixement de la responsabilitat de l'estat francès en els crims nazis i el seu crit d'alarma per la degradació del medi ambient. També va ser el primer president de la cinquena República condemnat per la justícia francesa. El 2011 va ser-ho a dos anys, amb presó suspesa per treballs ficticis quan era alcalde de París.