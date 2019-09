CC engega la maquinària electoral i preveu converses «amb tothom»

Des de l’anunci oficial de la data per a les eleccions comunals, totes les formacions han començat a incrementar els contactes per elaborar les llistes que presentaran a les set parròquies. I CC no és una excepció. La plataforma que ha aconseguit consolidar-se a la Massana va celebrar dimecres al vespre una reunió on van assistir una cinquantena de simpatitzants i en la qual es va escollir una «precomissió electoral» que serà l’encarregada de fer els contactes amb els partits que puguin acabar integrant la candidatura i que està formada per Carles Naudi, Raül Ferré, David Baró i Jordi Verdaguer. «Tothom va estar d’acord a fer llista i que agrupi el màxim de sensibilitats possibles», va explicar el cònsol de la Massana, David Baró, que va assegurar que estan disposats a parlar «amb tothom, no tanquem les portes a ningú». Ni tan sols al PS, si bé és cert que mai ha format part de la plataforma, els tractes amb la formació socialdemòcrata no es van tractar en la reunió i el mateix cònsol admet que és difícil. «Nosaltres volem ser el màxim de plurals possible», va afirmar.



Baró va voler deixar clar que «no s’ha posat cap nom sobre la taula, només parlem de sensibilitats». D’aquesta manera va argumentar que «els noms dependran de les sensibilitats que s’hagin de representar».



Va voler insistir que l’únic acord que hi ha és que tothom «vol continuar amb l’agrupació perquè s’ha fet una molt bona feina i s’ha portat la pau política a la Massana».