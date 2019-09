El Cirque genera un retorn econòmic de quasi 21 milions

L’últim espectacle del Cirque du Soleil, Rebel, va generar al país un impacte econòmic net de quasi 21 milions d’euros, el què suposa un retorn de més de vuit euros per cada euro invertit. D’aquesta manera, els ingressos van créixer un 2% respecte al 2018, superant els 1,2 milions. El gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va reconèixer que l’increment es deu, sobretot, a la venda d’entrades, ja que enguany hi havia més localitats a les graderies i, per tant, menys espai a la pista, d’accés lliure i gratuït.



Pel que fa a l’aforament, aquest va ser d’un total de 103.103 espectadors, assolint un 97% d’ocupació. A més, Budzaku va detallar que segons els sondejos realitzats per l’organisme el 78% dels espectadors va venir expressament a Andorra per assistir a l’espectacle i que el 93% repetiria l’experiència l’any que ve. Justament la continuïtat és un dels majors dubtes que envolten la companyia canadenca per haver-se quedat sense espai on col·locar l’envelat.



Tal com Budzaku va explicar, el circ arriba a una nova fase en la qual s’haurà de determinar la seva evolució i el seu concepte artístic. L’autèntic quid de la qüestió és, però, la ubicació. «L’aparcament del Parc Central està definitivament perdut», va reiterar el gerent d’Andorra Turisme, alhora que afegia que «òbviament hi ha terrenys alternatius, si no ni tan sols ens plantejaríem si al 2020 pot tornar». Sense sortir-se dels nuclis urbans d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, i «respectant sempre les opinions dels veïns», Budzaku va demanar als ciutadans «fer un esforç» per tenir un espectacle de calibre mundial al país. «Comptem amb una base de dades que demostra que des que existeix el Cirque du Soleil el turisme al mes de juliol és millor que mai i que tenim la capacitat de ser gairebé tan atractius com ho és la costa», va assegurar el màxim responsable. Així, a parer seu, el circ ha de continuar, «però no a qualsevol preu», sinó mantenint la seva qualitat. «Superar-la serà difícil. De mitjana tenim una valoració de 8,6 sobre 10, i això és moltíssim. Tècnicament, és impossible de millorar», va avançar Budzaku.

Diversificar l’oferta

La ministra de Turisme, Verònica Canals, per la seva banda, sense afirmar ni desmentir la continuïtat del circ, va apostar «fer aterrar» al Principat altres actes i esdeveniments que donin contingut tot l’any i «diversifiquin» l’oferta turística, especialment quan acaba la temporada d’hivern. D’aquesta manera, Canals va informar que en els pròxims dies s’iniciarà una tanda de negociacions amb els responsables del Cirque du Soleil i d’altres organitzacions per trobar possibles alternatives, sempre que aportin els mateixos resultats, tant de satisfacció per part de l’espectador com a nivell econòmic. «El llistó està molt alt», va reconèixer la ministra, ja que «és molt difícil aconseguir portar 100.000 persones amb un retorn excel·lent». En aquest sentit, Budzaku va assenyalar que «no hi ha res en la història d’Andorra que hagi atret tanta gent».



Tot i això, Canals va mantenir la seva idea de buscar altres iniciatives que vagin més enllà de l’estiu i de la celebració del Shopping Festival, un altre esdeveniment clau per a l’arribada de turistes. «En comptes d’aferrar-nos a només dos moments d’oferta turística, volem expandir-nos, sense que una opció desmereixi les altres», va apuntar la ministra. Ara bé, aquesta «diversificació» no suposarà en cap cas ampliar el pressupost, del ministeri sinó que «hem de buscar més partners i intentar ser més creatius».



La decisió definitiva de si el Cirque du Soleil ve o no, com a mínim, un any més s’anunciarà a finals del mes d’octubre.

Altres dades

Pel que fa a altres xifres significatives, cal destacar que un 87,4% dels espectadors van ser turistes, la majoria dels quals procedien de Catalunya i Espanya, van gastar de mitjana 122 euros per persona i dia i van passar 2,3 nits al país, sent especialment demandades les parròquies centrals. Tot plegat va permetre que, a més de gaudir de Rebel, els visitants aprofitessin la seva estada per anar de compres (un 67,5%), a restaurants (un 41,3%) i per descobrir altres indrets del Principat (un 41,1%). També es va incrementar el turisme cultural, ja que la majoria d’espectadors era públic familiar.