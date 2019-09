L’Executiu recerca mà d’obra a l’Arieja per venir a treballar al Pas

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va realitzar ahir una trobada amb els principals agents del teixit comercial del Pas de la Casa, els quals van traslladar al número dos de l’Executiu la seva preocupació per l’actual manca de treballadors a la vila encampadana.

En aquest sentit, l’Executiu ja va moure fitxa abans de la trobada d’ahir i el passat dimecres la directora del Servei d’Ocupació, conjuntament amb altres administracions andorranes, va mantenir una reunió a la Tor de Querol amb els seus homòlegs de la regió de l’Arieja per tal de donar a conèixer l’oferta laboral del Pas de la Casa. Així mateix, Gallardo va avançar que el 17 d’octubre està programada una altra trobada de característiques similars a Acs-dels-Tèrmes, on està previst que també hi puguin participar empreses de la localitat encampadana. A més, el ministre també va anunciar que de cara al 2020 estan estudiant la possibilitat d’organitzar un job meeting «que permeti venir empreses del sud de França i que puguin conèixer les possibilitats laborals que es poden arribar a proposar».

Preguntat sobre si l’orientació de l’oferta laboral cap al país veí motivada per l’absència de treballadors nacionals que vulguin desplaçar-se fins al Pas, Gallardo va declarar que des del Servei d’Ocupació també s’organitzaran dues xerrades «per donar a conèixer l’oferta laboral que hi ha al Pas de la Casa de cara a la temporada d’hivern».

En relació amb l’opció de modificar les quotes de transfronterers francesos per atreure mà d’obra al Pas, Gallardo va assegurar que «s’ha d’explorar perquè potser hi ha alguns privilegis o alguns drets que no voldrien perdre pel fet de venir a treballar a Andorra». D’aquesta manera, el ministre es va mostrar prudent per fer front «a uns obstacles que a priori sembla que hi són», tot i que va emplaçar-se a treballar per respectar «les especificitats dels treballadors que venen de França», tal com succeeix amb «l’estatus molt concret» que tenen els transfronterers de les valls centrals.

«Al Pas de la Casa fan falta empleats qualificats i estem mirant cap a França si podem trobar aquesta gent, ja sigui per creuar la frontera cada dia o bé per instal·lar-se aquí», va afirmar el president d’Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrié, qui va assegurar que han de cobrir places a hotels, restaurants i botigues. A més, Carrié va explicar que hi ha la voluntat, tant per part de l’Executiu com del Comú d’Encamp, d’agilitzar «els papers i les autoritzacions de treball corresponents» pels temporers.

Per la seva banda, el president de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon, va valorar positivament la iniciativa de l’Executiu atès que «són gent que parla francès i bona part de la nostra clientela és de parla francesa», raó per la qual va considerar que «hi ha una sensibilitat molt evident».

Pla d’acció per dinamitzar del Pas

A banda del propòsit d’augmentar la presència de transfronterers francesos, Gallardo va explicar que el pla d’acció del servei d’ocupació «està molt focalitzat per donar resposta en temporades d’alta afluència». Amb tot, el ministre va confessar que «el neguit que manifesten les empreses del país és que s’ha d’anar més enllà», motiu pel qual va sostenir que «hem pres nota perquè hi hagi una estimulació i uns incentius perquè la gent pensi en el Pas com en un lloc per treballar-hi tot l’any». Igualment, Gallardo va reconèixer que el sector econòmic del Pas desitja «que hi hagués menys rotació i hi hagués una certa fidelització del treballador».

En aquesta línia, Ramon va fixar-se com a objectiu «aconseguir que el Pas sigui atractiu perquè la gent vulgui venir a treballar i es pugui quedar a viure». De totes maneres, el representant encampadà va recordar que «tenim una sèrie de problemes que ens impedeix que la gent de la resta d’Andorra pugui venir al Pas per quedar-se», com és el cas dels horaris dels autobusos o dels preus del lloguer. Precisament sobre aquesta darrera qüestió no en va defugir el ministre, que es va comprometre a tenir una «col·laboració més estreta del que hi ha hagut fins ara» a partir «d’accions transversals que van més enllà del comerç».

Gallardo obre la porta a reforçar els horaris d’autobús a l’hivern

El ministre de Presidència, Jordi Gallardo, va haver de fer front a les queixes dels representants comercials del Pas de la Casa en relació a als horaris d’autobusos, que tot sembla indicar que a partir de dilluns s’haurà corregit amb «el canvi substancial» que comportarà passar d’una freqüència d’una hora a mitja hora. La mesura va deixar satisfet als assistents, que també van expressar el seu neguit per quan sigui temporada alta. «Estem molt atents i no tanquem la porta que de cara l’hivern s’hagi de reforçar la freqüència» va respondre el ministre.

D’altra banda, el president d’Iniciativa Publicitària del Pas, Jean-Jacques Carrié, va demanar «tornar a tenir un servei com el d’abans», amb una reducció de preus. En la mateixa tesi es va mostrar el president de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas, Òscar Ramon, que va queixar-se «per estar pagant més car des de fa dos mesos amb un servei més deficitari que fins ara».