Doria es classifica per a les semifinals i ja pensa en Tòquio

Mònica Doria ja pensa a competir als Jocs Olímpics de Tòquio després d’haver aconseguit classificar-se per a les semifinals de caiac del Mundial que s’està disputant a la Seu d’Urgell. En aquest sentit, la palista andorrana es va classificar en 13a posició, marcant un crono de 106,95 segons i fent dos tocs. Va acabar a 7,12 de la campiona, la francesa Marie-Zelia Lafont.

Així, Doria va explicar que «estic molt contenta per haver entrat a les semifinals» i va assegurar que perseguirà el mateix objectiu en canoa, encara que no és la seva especialitat. «A les semifinals vull intentar estar el més amunt possible, a més d’aconseguir una plaça per als Jocs Olímpics», destacava i remarcava que «és un Mundial que he de gaudir». «Sempre és complicat entrar a la final, però lluitaré per estar a prop i si al final entrem, veurem que podem fer a la final i perquè no, pensar en una medalla, tot és possible i ja anirem veient, tot dependrà de com baixi», comentava i recordava que «està clar que ens coneixem millor que ningú el circuit perquè és on entrenem però també hi ha una pressió i de nervis que cal controlar, però la sensació amb els crits d’ànims a casa ha estat molt bé».

Per una altra banda, Laura Pellicer va ser 49a en la primera mànega, amb 123,03 segons i un toc, a 23,20 de Lafont, mentre que Noemí Font va ser 62a, amb un temps de 157,61 segons i vuit tocs, acabant a 57,78 de la vencedora del dia. En la segona mànega, Font va millorar i va acabar 44a, amb un crono de 146, 92 i cinc tocs mentre que Pellicer va ser 57a, amb un registre 268,43, després d’haver-se saltat tres portes i haver comès tres tocs.