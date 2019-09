Piqué visita Andorra i sopa amb la plantilla

Gerard Piqué, president i fundador de Kosmos, va aprofitar el seu dia de descans d’entrenaments per venir a Andorra i mantenir algunes reunions en relació amb el futur de l’FC Andorra. Tot i això no es va fer públic el contingut d’aquestes ni amb qui les havia mantingut.

En aquest sentit, el central blaugrana va compartir un parell de publicacions a Instagram en les quals va mostrar les vistes d’Andorra, una primera des de l’edifici de MoraBanc i una altra d’un dinar que va tenir amb el principal patrocinador.

Posteriorment va aprofitar per reunir-se i sopar amb la plantilla a AnyósPark. Aquest fet coincideix precisament amb el fet que l’equip se situa com a líder del seu grup. Per tant, el blaugrana no va voler perdre’s l’oportunitat de veure quin era l’estat dels jugadors així com de transmetre’ls ànims i motivació, tal com fa cada vegada que visita Andorra. El que està clar és que aquest diumenge no podrà venir a veure el partit contra el Villarreal B.