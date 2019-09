La màgia i el misteri seran els protagonistes a Sort

El Festival es clourà amb el recital de poesia Èpica picant, a càrrec de Josep Pedrals. L’espectacle, adreçat al públic adult, es durà a terme al Celler del Batlliu de Sort, un espai en què es maridarà la paraula amb vins de muntanya. En el marc de l’esdeveniment literari es duran a terme, a més a més, activitats a les escoles de la comarca, dos cursos de formació permanent per al personal docent, un d’ells sobre joc i gamificació a les aules i l’altre sobre la lectura en la petita infància, a més d’un taller d’il·lustració per a adults.

L’artista Sara Sareta acostarà les creacions d’Hervé Tullet amb el taller Deixa caure el pinzell. Per la seva banda, Ramon Bartrina convidarà a descobrir la tècnica de blackout poesia, i la companyia La Cuca de Llum dinamitzarà un taller d’aquarel·la i gargot. A més, els apassionats de Harry Potter podran recollir el mapa del rondaire, que els portarà a resoldre pistes amagades pels carrers de Sort per destruir la pedra filosofal i salvar el món màgic.

En el marc de Lo Llumener es durà a terme també la Petita Fira de l’Àlbum Il·lustrat, una proposta inclosa en el catàleg Fires del Llibre a Catalunya del Departament de Cultura. A l’escenari principal hi actuarà Clara Ribatallada, que oferirà contes musicals, mentre que la companyia Teatre Nu representarà l’espectacle Teatre arrossegat de Catalunya. El Festival comptarà també amb la proposta La gallina dels ous d’or, de la companyia Zum Zum Teatre, i Music Box al Cinema-Teatre, del clown Fadunito.

la màgia i el misteri seran l’eix central de la 4a edició del Festival Pirinenc de Literatures Infantils i Juvenils Lo Llumener, que se celebrarà demà a Sort. L’esdeveniment pirinenc comptarà amb una programació per a petits i grans que inclou espectacles, tallers, exposicions i espais literaris al Parc del Riuet i els carrers de la capital del Pallars Sobirà, va informar Ràdioseu.

