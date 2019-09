Indignació dels eventuals per la rebaixa de l’IPC del 2011 i 2012

Diversos professors eventuals han vist aquesta setmana com la seva nòmina del mes de setembre es reduïa gairebé 70 euros. La indignació va créixer ràpidament entre el col·lectiu i va suscitar diverses queixes tant al Ministeri d’Educació com al de la Funció Pública. El descompte correspon a la quantitat que l’any 2011 i 2012 es va augmentar en funció de l’IPC. El motiu que ara es rebaixi dita quantitat es deu a una resolució de la Batllia de fa uns mesos que considera que el plus que es va atorgar durant aquests anys no és consolidable, malgrat que fins ara s’havia seguit aplicant any rere any.



El principal col·lectiu afectat és el dels docents, la nòmina dels quals ha baixat uns 70 euros al mes

La notícia es va conèixer poc després de les passades eleccions generals i ja en aquell moment va alertar als sindicats. No ha estat fins ara, però, que el greuge s’ha fet públic perquè la rebaixa només afecta als contractes de nova creació, el que provoca que la problemàtica afecti bàsicament als eventuals. I un dels col·lectius en què aquesta figura, ara anomenada interins, és més freqüent és en el cos d’Educació, malgrat que no és l’únic. És per això que amb l’inici del nou curs i, per tant, la contractació novament dels professors, s’ha generat el rebombori.

Canvis en el contracte

A tot plegat, a més, s’hi ha sumat que enguany els docents eventuals també s’han trobat canvis a l’hora d’anar a signar el nou contracte. L’important nombre d’interins docents que van anar a signar l’acord laboral a finals d’agost es va trobar amb un document diferent al dels anys anteriors, que no conté el salari que hauran de percebre. Segons fonts del Govern, això es deu al fet que ara els professors es regeixen per la nova Llei de la Funció Pública com qualsevol altre funcionari i no pel Codi de Relacions Laborals com passava fins fa poc. El que han signat, doncs, és un nomenament d’un treballador públic i no un document contractual com feien anteriorment.



Fonts del Govern deixen la porta oberta a una possible rectificació de la rebaixa, malgrat la sentència de la Batllia

En tot cas, aquest canvi, juntament amb la rebaixa de la nòmina, va ser interpretat per alguns docents com una «jugada» de l’Executiu. Des del Govern, però, asseguren que aquest canvi ja estava previst a la llei i que la decisió de rebaixar l’IPC es deu a la resolució de la justícia i no al seu criteri.



De totes maneres, les mateixes fonts governamentals van indicar que caldrà veure quina decisió final pren l’Executiu, deixant la porta oberta a una possible rectificació d’aquesta rebaixa.

Queixes dels professors

Diversos professors consultats ahir per aquest rotatiu van mostrar-se indignats i preocupats pels canvis, especialment per les «formes» emprades. Malgrat admetre que és obligació de tot ciutadà està informat de les resolucions i les afectacions que puguin tenir sobre la seva feina, consideren que des del ministeri se’ls hauria d’haver avisat amb detall dels canvis que veurien en la seva nòmina a través, per exemple, d’una circular o un comunicat intern.



En el mateix sentit recorden que «el nostre salari va estar molt temps congelat però el preu de la vida seguia pujant». Ara, entenen que rebaixar-los de la seva nòmina uns diners corresponents a la pujada del cost de la vida dels anys 2011 i 2012 fa que els seus salaris «retrocedeixin en el temps» mentre «els lloguers i la vida en general no para d’incrementar».