Benazet deixa entreveure que la radioteràpia no s’instal·larà al país

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va pràcticament descartar ahir la posada en marxa d’un servei de radioteràpia a l’hospital. En una roda de premsa per explicar nous terminis en l’aplicació del metge referent, el titular de Salut va al·legar que el sistema que s’instal·laria a Andorra no seria tan pioner com altres que aviat es posaran en marxa a ciutats com Barcelona, i va descartar que la decisió es regeixi per falta de pressupost. «Amb el que jo manifesto, és ben comprensible que fer una inversió a cegues amb la radioteràpia té un risc molt elevat de no poder assumir-ho després», va dir Benazet, en referència a la qualitat del servei que es podria oferir al Principat, un compromís que va anunciar l’excap de Govern, Toni Martí, a finals de la passada legislatura.

El responsable de la cartera de Salut va dir que la tècnica dels tractaments –que es basa en un mecanisme de protons– ha evolucionat molt en els últims mesos i que això permet reduir d’una manera ostensible la durada de les sessions. Amb la perspectiva que aquesta tècnica pionera es pugui instal·lar a Barcelona a curt termini, Benazet va donar a entendre que els pacients podrien tenir una major qualitat assistencial a la capital catalana, on s’hi haurien de quedar menys temps que ara, gràcies a la implementació de la tecnologia més avançada. En aquest sentit, el ministre va afirmar que no podria «assumir la responsabilitat de tirar endavant» el projecte si no té les mateixes «garanties» que el servei que s’acabarà donant a Barcelona. A més, Benazet va explicar que a causa de la retallada dels temps de les sessions, també seria difícil atreure al Principat un radioterapeuta i un radiofísic per fer els tractaments perquè alhora no hi ha prou «massa crítica» perquè puguin dur a terme una jornada laboral sencera.

Al mateix temps, el ministre de Salut va cobrir-se les espatlles davant de possibles retrets per l’incompliment d’una de les promeses de Toni Martí davant del Consell General. «El compromís va ser absolutament legítim i lícit, però tampoc era previsible fa un any que la radioteràpia de protons s’expandís», va dir Benazet, que va afirmar que els pacients andorrans derivats a Barcelona podran sotmetre’s a la tecnologia més avançada per a les sessions de radioteràpia. En tot cas, la decisió encara no és ferma i dependrà dels estudis que s’estan realitzant. El projecte per crear una unitat de radioteràpia a l'hospital va ser una proposta de Demòcrates durant la campanya electoral.

Millores a l'acompanyament

D’altra banda, Benazet va obrir la porta a millorar l’acompanyament dels pacients de càncer a la capital catalana per tal de donar-los més confort durant els seus desplaçaments i en les seves estades. Una mesura que s’està barallant és que els pacients puguin desplaçar-se amb un sistema similar al taxi, és a dir, individualitzat, i no amb bus.

Nova pròrroga per triar metge referent sense ser penalitzat

El Ministeri de Salut també va informar ahir la pròrroga d’alguns terminis per a l’aplicació del metge referent. A banda de donar més marge fins a l’1 de gener del 2020 per escollir el facultatiu de capçalera –ja anunciada fa dues setmanes al Consell General–, Benazet i la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, van anunciar que els pacients que actualment ja acudeixen a l’especialista sense tenir un metge de referència assignat ho podran continuar fent sense ser penalitzats econòmicament fins al 30 de juny de l’any que ve. Aleshores, si segueixen anant a l’especialista sense que el metge referent en tingui constància, se’ls tornarà menys diners pelsserveis contractats. Benazet va informar que ja hi ha 42.320 usuaris que ja tenen assignat el metge referent, una xifra que el titular de Salut considera «elevada».