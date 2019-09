El Govern estudia un reglament sobre el secret mèdic dels policies

Arran del suïcidi d’un policia de baixa amb la seva pistola a Encamp el passat cap de setmana, el Govern està treballant en un reglament per determinar si pot encabir o no mecanismes per esquivar l’aixecament del secret mèdic dels agents amb la finalitat de retirar-los l’arma si estan de baixa per un motiu de salut mental. Arran dels fets, que van ser avançats pel Diari d’Andorra, fonts de l’Executiu expliquen que el Ministeri de Justícia i Interior està treballant en un reglament «més específic» respecte a l’actual, que ja preveu que els policies que es troben de baixa per un problema de salut mental entreguin la seva arma.

Ara bé, segons apunten diferents fonts, el policia traspassat no estava de baixa per depressió, sinó per una lesió de caràcter traumatològic de llarga durada. No obstant això, experts consultats pel PERIÒDIC apunten que aquesta situació perllongada en el temps també podria acabar desembocant una depressió. Segons fonts consultades per aquest rotatiu, la configuració d’aquest nou reglament topa amb diferents normatives, com ara les lleis de protecció de dades, de drets i deures dels pacients i de la història clínica compartida i pel codi deontològic dels metges, que prohibeix als professionals donar qualsevol informació a l’empresa sobre el pacient.

Una escletxa seria que el metge informés un altre facultatiu vinculat a la policia, a través del servei de medicina laboral del cos, tot i que per fer-ho cladria elaborar prèviament un protocol. Una altra de les opcions passaria perquè qualsevol policia de baixa entregués l’arma independentment del motiu, una proposta que ara per ara no estaria contemplada pel Ministeri de Justícia i Interior, que creu que el conflicte es produeix per la confidencialitat de les dades. Des del Govern apunten que cal enviar un missatge «tranquil·litzador» perquè actualment, quan es té constància que un policia pot tenir un determinat tipus de malaltia mental, se li retira l’arma.