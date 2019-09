Espot explica a l’ONU les accions d’Andorra contra la crisi climàtica

El cap de Govern, Xavier Espot, va refermar ahir a les Nacions Unides el compromís d’Andorra per un multilateralisme efectiu que vetlli pel desenvolupament sostenible i per la inclusió. Espot va intervenir davant la 74a Assemblea General de les Nacions Unides, i en el seu discurs va recordar que els temes de les darreres assemblees generals han pivotat sobre la qüestió del desenvolupament i la sostenibilitat, qüestions claus en l’agenda multilateral, que actualment treballa alineada pels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.



En aquest sentit, el cap de Govern va recordar que Andorra ostenta durant dos anys la Secretaria Pro Tempore de la Cimera Iberoamericana sota el lema Innovació per al Desenvolupament Sostenible-Objectiu 2030, per tal de contribuir a mobilitzar esforços multilaterals en favor del desenvolupament i la sostenibilitat, a tots els nivells.



A nivell nacional, Espot va poder explicar les accions que fa Andorra a favor del clima, com la llei de transició energètica, o el model d’educació del que disposa el Principat amb la convivència de tres sistemes educatius públics, gratuïts i de lliure elecció (el sistema francès, l’espanyol i l’andorrà). També va parlar sobre la Cimera Iberoamericana i va fer una referència al populisme i a la necessitat d’enfortir la democràcia i millorar els mecanismes de participació ciutadana. Pel que fa a la inclusió, Espot també va exposar els avenços que Andorra està preparant amb, per exemple, la Llei d’Igualtat. Un altre dels temes tractats va ser l’eradicació de la pobresa, pel qual el cap de Govern va voler felicitar al president de la 74a Assemblea General de les Nacions Unides, Tiijani Muhammad-Bande, per la seva elecció. Des del punt de vista d’Espot, el títol de la sessió és molt encertat –Mobilitzar esforços multilaterals per erradicar la pobresa, l’educació de qualitat, l’acció pel clima i la inclusió– ja que és a través de l’educació, l’acció climàtica i les polítiques d’inclusió que es pot aconseguir reduir les desigualtats.



Tot plegat permet, segons va indicar el cap de Govern en declaracions a la premsa, que «Andorra pugui posar el seu granet de sorra» per aconseguir els objectius i les prioritats de les Nacions Unides, especialment pel que fa a la sostenibilitat, la inclusió i l’educació. En aquest sentit, el líder del Govern va destacar que «tot i ser un país petit tenim visibilitat als fòrums d’alt nivell».

Reunions bilaterals

El màxim representant de l’Executiu també va voler destacar la feina que s’està fent a nivell bilateral. El viatge ha servit per organitzar fins a 24 reunions bilaterals que han servit per parlar, sobretot, sobre la Cimera Iberoamericana, així com també sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea. De fet, està previst que també es pugui reunir amb Mònaco i San Marino per parlar de les negociacions que fan conjuntament amb Brussel·les.



Espot també es va trobar amb el president espanyol, Pedro Sáncehz, de qui va rebre el ple suport de cara a la organització de la Cimera Iberoamericana i a qui també va poder recordar la importància del funcionament de l’aeroport de la Seu.