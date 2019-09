Els Banders tornen a capturar el voltor, aquest cop a Escaldes

El voltor que va generar expectació dimecres al migdia a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella, va tornar a donar feina als Banders ahir a Escaldes. L’au rapinyaire, que justament havia estat alliberat ahir al matí a la muntanya i lluny dels nuclis urbans, va tornar poques hores després cap a la vall central. Aquesta vegada el seu destí va ser Escaldes. Cap a les 14 hores es va localitzar l’animal a la zona del Roc Blanc i poc després es va desplaçar cap al Clot d’Emprivat. D’aquesta manera, pels voltants de les 5 de la tarda, membres del cos de Banders van tornar a actuar per capturar-lo i quan sigui possible tornar-lo a alliberar al medi natural.



Cal dir que en la publicació que des del departament de Fauna es va fer a les xarxes socials per anunciar el retorn del voltor a la muntanya també s’assenyalava que l’au es trobava en perfecte estat, si bé apuntaven que es tractava d’un exemplar jove, que probablement no havia nascut gaire lluny de la vall central i que quan baixen els costa agafar alçada. Encara més si tenen l’estómac ple, com era aquest cas.



En la primera aparició a la plaça de la Rotonda l’animal va ser objecte de nombroses fotografies i vídeos per part dels vianants que es trobaven a la zona i van ser els agents de circulació qui el van custodiar fins que van arribar els Banders.