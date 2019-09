Els estudiants de la Seu se sumen a la Vaga pel clima

Els estudiants de la Seu d’Urgell es van sumar ahir a la Vaga Mundial pel Clima convocada per Fridays for Future, una aturada d’àmbit mundial que posa èmfasi en la cerca de solucions per a l’emergència climàtica que viu el planeta. Els joves es van manifestar pels carrers de la ciutat, des de l’Institut Joan Brudieu fins a la plaça dels Oms, on van llegir un document reivindicatiu.



En la protesta es van veure pancartes i cartells amb frases com Emergència climàtica, Ens estan robant el futur, Make the World Greta, Stop Climate Change o Els polítics feu la vostra feina perquè jo pugui tornar a la meva. Els joves urgellencs es van mobilitzar a instàncies del Sindicat d’Estudiants, amb la crida El capitalisme mata el planeta i en contra de les multinacionals, els governs i les grans empreses com a «principals responsables de la situació actual».



Els joves estudiants que es van mobilitzar van ser rebuts a la plaça dels Oms pel vicealcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, que es va incorporar a la protesta.

El manifest

A peu de les escales de l’edifici consistorial, tres joves van llegir en veu alta el manifest que van elaborar expressament per la jornada reivindicativa, i van mostrar el seu compromís a favor del planeta. Seguidament, es va produir, a la mateixa plaça dels Oms, el discurs que l’activista mediambiental sueca Greta Thunberg va llegir el passat dilluns a la Cimera d’Acció Climàtica celebrada a la seu de l’ONU, a Nova York, davant de 60 líders mundials.



L’acte va finalitzar amb una breu reunió entre el vicealcalde de la Seu d’Urgell i quatre joves estudiants urgellencs, en la qual es va explicar les diferents accions que portarà a terme l’Ajuntament en l’àmbit mediambiental, com ara escalfar edificis públics a través de la biomassa, utilitzar energia fotovoltaica i mesures per conscienciar la ciutadania en el reciclatge correcte de les escombraries, informa RàdioSeu.