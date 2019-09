Stop Violències preveu reunir 200 persones a favor de l’avortament

Avui, 28 de setembre, és el Dia d’Acció Global per a l’accés a l’Avortament Legal i Segur, o Dia Internacional per a la Despenalització i Legalització de l’Avortament. En qualsevol cas, suposa que Stop Violències ha organitzat tot un seguit d’activitats i una manifestació al Principat a favor del dret a avortar. La seva presidenta, Vanessa M. Cortés, va avançar que la jornada comptarà amb la presència d’unes 120 persones que vindran en dos busos des de Barcelona únicament per donar suport a la causa. Especialment, Cortés va destacar l’arribada de dones catalanes i franceses, ja que «és a Barcelona o Tolosa a on acostumen a anar a avortar les andorranes». «Les dones dels països veïns se senten còmplices de l’opressió que vivim i per això volen ser presents en la manifestació d’avui», va assegurar Cortés.



A més d’aquestes 120 persones assegurades –entre les quals hi ha integrants del moviment argentí Marea Verde–, Stop Violències espera que la gent del país es mobilitzi i arribar als 200 manifestants. «Ja és hora que Andorra surti de la bombolla. Signem tractats internacionals que després incomplim i, per tant, cal que ens situem al centre de l’agenda feminista mundial», va considerar la presidenta de l’associació.



Pel que fa a la representació política nacional, només el PS i Podem hi seran presents. La presidenta socialdemòcrata, Susanna Vela, va informar que el partit participarà tant en les activitats que es faran durant tot el dia com en la manifestació final. Com qualsevol protesta, va afirmar Vela, la d’avui és «una lluita» que ha de servir per mostrar al Govern que «la població està interessada a respectar aquest dret fonamental de les dones». El president de Podem, Joan Seguí, per la seva banda, va desitjar que l’acció serveixi per visibilitzar el perfil legislatiu andorrà, així com la urgència d’un canvi constitucional. «No es pot dir que ja es farà. S’ha d’actuar amb constància i perseverança i s’ha de fer ja», va etzibar Seguí.

La jornada començarà a les 11.00 hores amb diferents taules rodones on intervindran activistes de Catalunya, França, Itàlia, Portugal, el Marroc i l’Argentina. A les 18.00 hores la manifestació sortirà del Prat Gran d’Encamp per la CG-2 fins a arribar al Parc Central d’Andorra la Vella, on cap a les 20.30 hores es llegirà un manifest i hi haurà concerts gratuïts.