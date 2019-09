FEDA i EDF elaboren un full de ruta per invertir en renovables

El president d’Électricité de France (EDF), Jean-Bernnard Lévy, i el seu equip de tècnics van visitar ahir la seu de FEDA en el marc de les bones relacions entre ambdues entitats, així com entre Andorra i França. En una reunió amb la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, les dues delegacions van explorar les diverses vies de col·laboració cap a un nou model energètic basat en les energies renovables i la transició energètica.



Així, FEDA amb el seu president, Albert Moles, al capdavant, va mostrar la voluntat d’apostar per la construcció d’infraestructures renovables a curt termini, mentre que EDF va oferir el seu suport i la seva experiència professional per integrar noves energies a la xarxa elèctrica andorrana. «Nosaltres tenim un pla sectorial d’infraestructures energètiques que ens permet la reserva de l’espai, però no aporta els elements tècnics d’un projecte», va apuntar la ministra. Per fer «aterrar» aquest pla i per determinar com es desenvolupen els futurs equipaments i les infraestructures renovables al Principat, EDF aportarà el seu coneixement. «Ens va molt bé una empresa com EDF, que ja implantat arreu del territori francès i en zones d’alta muntanya aparells renovables», va reconèixer Calvó. I va afegir: «Això permetrà que els projectes que tirem endavant aquí tinguin les millors condicions tècniques i econòmiques».



El director general de FEDA, Albert Moles, va afirmar «ser conscient» que Andorra ha de produir la seva pròpia energia i que, per tant, la parapública ha d’invertir i innovar a curt termini tota la seva maquinària. L’èxit, però, rau en «un mix d’allò que fem aquí i del què fan a fora» i per aquest motiu és «fonamental» la col·laboració amb EDF.



Seguint amb l’objectiu d’invertir a curt termini, FEDA s’ha proposat augmentar la producció elèctrica nacional fins al 33% l’any 2030, de manera que, tal com va assegurar Moles, es prioritzaran les inversions més convenients per al país i per a la xarxa elèctrica. En aquest sentit, Calvó va recordar que «tot i la dependència de l’exterior», Andorra compta actualment amb la central hidràulica d’Engolasters que «proporciona al voltant del 82% de l’energia elèctrica que es produeix al país i que és 100% renovable».

Conveni d’emergència

Arran de la col·laboració habitual dels últims anys, FEDA i EDF van aprofitar la visita d’ahir per signar un conveni d’actuació en cas d’emergència. «Hem volgut assegurar-nos [per escrit] la garantia que en cas de catàstrofe podrem aprofitar els recursos d’EDF, que és veritat que són molt més grans que els de FEDA», va acceptar Calvó. Aquestes accions, però, no tindran cap sobrecost ni dependran d’un pressupost, ja que es pagarà en el moment de rebre la prestació i segons les necessitats que suposin. «Per exemple, si hi ha una avaria en una línia soterrada que es troba sota una pista d’esquí a l’hivern, per a nosaltres és molt difícil resoldre-la. O en cas d’aiguats o tempestes, és possible que no tinguem prou recursos», va il·lustrar Moles.



Finalment, i en matèria d’energia hidràulica, Moles i el director d’Hydro Sud-Oest d’EDF, Frank Darthou, van signar un altre acord d’intencions per renovar la col·laboració existent. El text s’inscriu en la col·laboració que es va iniciar fa 30 anys per promoure el desenvolupament d’aquesta energia i s’amplia el suport de l’elèctrica francesa en diferents aspectes, com el suport al manteniment i funcionament de la central, la substitució de material i la formació al personal de FEDA. Pel que fa al cost econòmic, Calvó va informar que, igual que en els hipotètics casos d’emergència, per a cada prestació hi haurà una retribució determinada que es desenvoluparà en base a les necessitats de FEDA.