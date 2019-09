Macrooperació de control contra el contraban a l’Arieja

La zona de l’Arieja va ser objecte dijous a la tarda d’una gran operació de control per part dels gendarmes i la policia de fronteres francesa (PAF) en el marc de la lluita contra el contraban i altres delictes com la immigració il·legal. Segons va informar el mitjà gal La Depeche, trenta gendarmes i vuit policies de fronteres van ser mobilitzar per dur a terme l’operació. Concretament es van instal·lar dos dispositius de control, un a la rotonda de Sabart, a la carretera nacional 20 i l’altre a Ornolac-Ussat-les-Bains, a la carretera departamental 123, una de les vies més utilitzades per evitar l’eix principal. L’acció va comptar fins i tot amb la presència del secretari general de la prefectura, Stéphane Donnot, que d’aquesta manera va mostrar el seu suport a l’operació en pro de la seguretat.



El control a gran escala tenia com a objectiu, segons el mateix rotatiu, combatre diferents formes de delinqüència: delictes de trànsit, narcòtics, contraban de tabac, terrorisme, immigració il·legal o tràfic de persones. «La carretera nacional 20, que connecta Toulouse i Carcassona amb el Principat d’Andorra, és un eix principal per a nosaltres», va reconèixer en declaracions a la premsa el tinent coronel Christophe Heurtebise, comandant del grup de gendarmes de l’Arieja, que alhora va destacar que aquests tipus d’operatius els permeten compartir forces «per ser més eficients».

Control d’immigració

D’altra banda, per als agents de la brigada interdepartamental de la policia de fronteres de Tolosa, es tracta de controlar el fluxe migratori. «La frontera pirinenca és un dels llocs on s’ha reforçat la nostra presència», comenta el comandant Nicolas Ruiz, cap de la unitat judicial del PAF. Per garantir que ningú intenti ocultar-se o eludir els controls, es va utilitzar un dron que va sobrevolar tota la zona. «Tenim un agent posicionat més lluny per dirigir el dron», va afegir l’agent.

Malgrat la importància de l’operatiu, segons es desprèn de la informació publicada a La Depeche, els agents van revisar un total de 80 vehicles i com a resultat es van detectar tres persones estrangeres en situació irregular que van ser detinguts i posats sota custòdia policial per verificar la seva situació. En aquest sentit no es descarta que puguin acabar internats en un centre de detenció administrativa (CRA).



D’altra banda, es va localitzar un conductor sense permís, quatre que conduïen sota els efectes de les drogues, un sense assegurança, dues persones sense el certificat de matriculació i un per possessió i ús d’estupefaents. Segons Heurtebise, fent balanç de l’operació duta a terme, es va tractar d’un «control positiu».