Doria també entra a les semifinals de canoa

Després d’haver aconseguit passar a les semifinals de caiac dels Mundials que s’estan celebrant a la Seu d’Urgell, i per tant, de tenir pràcticament garantida una plaça per als Jocs Olímpics de Tòquio, Mònica Doria va aconseguir ahir passar també a les semifinals de canoa. Ho va fer a la repesca, en tercera posició.

La palista andorrana va acabar la primera mànega en 34a posició, amb un temps de 156,24 segons després d’haver-se saltat una porta i d’haver fet un toc. Per tant, va acabar a 50,37 de la vencedora de la mànega, l’austríaca Jessica Fox. La segona mànega va ser totalment diferent i Doria va aconseguir el tercer millor temps, marcant 104,44 segons amb quatre tocs, a 3,48 de la guanyadora, la xinesa Shi Chen. Aquesta baixada, en la qual va arriscar molt, li va permetre aconseguir la preuada plaça per poder disputar la segona semifinal del Mundial, tot i això va patir més que en el dia anterior, quan es va classificar en caiac còmodament, ja que és la seva especialitat.

Per altra banda, Laura Pellicer no va aconseguir classificar-se tampoc per a la semifinal, ja que en la primera mànega va marcar un crono de 172,14 segons, després d’haver-se saltat una porta i d’haver comès tres tocs, quedant a 66,27 de la guanyadora. En la segona mànega tampoc ho va aconseguir, ja que va quedar en 44a posició, havent-se saltat tres portes i fent cinc tocs. Així mateix, Noemí Font tampoc va superar la ronda, ja que a la primera mànega va quedar en 65a posició, amb un temps de 303,01 segons, a 197,14 segons de la guanyadora, havent-se saltat tres portes i fent tres tocs. En la segona mànega va acabar 46a, amb un temps de 346,56 segons, havent-se saltat quatre portes i fent cinc tocs.