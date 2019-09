Troguet aconsegueix fer el cim del Manaslu

Stefi Troguet va aconseguir ahir al matí fer el cim del Manaslu, de 8.163 metres. L’alpinista andorrana va coronar el seu segon 8.000 després d’haver fet el cim del Nanga Parbat el passat 3 de juliol, 8.125 metres. Ho ha fet sense oxigen en els dos casos.

L’andorrana va superar el repte tal com estava previst i després de fer el cim va baixar 3.250 metres fins al camp base en una jornada que va considerar «perfecta» a les xarxes socials. «Sóc una dona feliç», va remarcar a un cop va arribar al camp base. Després de completar la fase d’aclimatació, va anar escalant a poc a poc fins al camp quatre, a 7.400 metres, i va ser des d’allà on ahir al matí va començar l’atac cap al cim. No obstant això, l’ascensió fins aquest camp va ser llarga i lenta a causa «del trànsit, el més llarg que he vist mai», remarcava a Twitter.

Cal recordar que aquesta fita la va aconseguir dos dies després que Domi Trastoy i Jordi Cornella també fessin el mateix cim i, per tant, han estat tres els andorrans que han assolit la gesta en pocs dies.