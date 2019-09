Reunió entre el Govern, la FAF i la FAR per la gespa del Nacional

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, van mantenir ahir una reunió amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i la Federació Andorrana de Rugby (FAR) per parlar sobre el futur canvi de la gespa de l’Estadi Nacional. En aquesta reunió també hi va prendre part l’empresa contractada per la FAF per fer el canvi de gespa. Es van tractar els detalls de la seva instal·lació i també el calendari a seguir.

L’empresa es va comprometre a deixar-la enllestida i amb tots els certificats passats, tant de la UEFA com de l’organisme internacional World Rugby, perquè es puguin disputar amb totes les garanties els partits previstosde les dues seleccions. En aquest context, l’empresa instal·larà una gespa de primer nivell, que s’assimila a les dels millors estadis d’alt nivell del món. Cal recordar que aquesta decisió es va prendre després que aquesta suspengués els tests de la UEFA i, per tant, això impedia acollir el matx contra Turquia. Moldàvia, per la seva part, va acceptar jugar tot i aquest fet.

Un cop solucionat aquest problema, el Govern ara treballa per poder una trobar una solució per la disputa dels partits i dels entrenaments del VPC. En aquest sentit, una de les opcions contemplades és el Prada de Moles d’Encamp.