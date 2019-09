Oportunitat immediata per refer-se de la desfeta

El nou MoraBanc Andorra s’estrena avui al Poliesportiu d’Andorra a les 18.00 hores, contra el Montakit Fuenlabrada un rival que arriba després d’haver perdut contra el San Pablo Burgos a casa i, per tant, necessita refer-se, igual que el MoraBanc, que jugarà després d’haver perdut abans-d’ahir contra el València Basket d’una manera desastrosa. Per tant, amb tan sols 48 hores de descans, els andorrans tenen una gran oportunitat per sumar la primera victòria de la temporada i començar a oferir a l’afició els resultats desitjats.

En aquest context, el tècnic David Eudal va explicar que»no esperem l’equip que vam veure a la Supercopa, esperem el que va posar les coses molt difícils al Burgos», remarcava. «Serà un rival amb molt caràcter, que lluiti totes les pilotes i fins al final, amb jugadors amb molt de talent, però hem de ser nosaltres mateixos i competir», afegia.

A més, pel que fa a la derrota va subratllar que «ens va faltar duresa, intensitat i ritme competitiu davant el València» i que, per tant, «hem d’intentar corregir-ho, no podem afrontar lligues de l’ACB i l’EuroCup amb la intensitat mostrada en aquest darrer partit». «Hem de tenir la nostra intensitat i tenir clar el que hem de fer», reiterava. A més a més també va confiar en l’efecte Poliesportiu i el paper de l’afició. En aquesta línia, Nacho Llovet va indicar que «jo he patit molt l’afició del Poliesportiu altres temporades». «Tinc moltes ganes de demostrar que som un equip que venim a treballar, que volem fer un bon bàsquet i, per tant, volem regalar als aficionats aquesta primera victòria», puntualitzava. «La lliga acaba de començar i tothom té ganes d’estrenar-se, és un rival perillós», sentenciava.