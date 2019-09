L’AUTV va tenir un impacte al país de 2.700.000 euros

L’onzena edició de l’Andorra Ultra Trail Vallnord (AUTV) va tancar amb xifres rècord i per tant, l’organització en va fer un balanç molt positiu. Fins a 3.338 corredors de 51 països es van inscriure en una de les set proves i, en total, ja hi ha 78 països representats en la història de l’esdeveniment. En aquesta darrera edició es van incorporar set nous països: Taiwan, Mònaco, Colòmbia, Algèria, Marroc, Letònia i Guadalupe. Ara bé, els països més representats aquest any van ser França, Espanya, Portugal, Japó, Regne Unit i Itàlia. El 31% del total de corredors estrangers no havia trepitjat mai Andorra. A més, la prova es consolida un cop més com a pes important en l’economia del país: l’esdeveniment tanca amb un total de 6.407 visitants estrangers que van passar una mitjana de 3,5 nits a Andorra, segons l’enquesta de satisfacció, fet que comporta un impacte total de 2.765.465 € al país.

A més, durant el procés d’inscripció, els corredors van donar 3.974 euros a les ONG’s amb les quals col·labora l’esdeveniment: Autea, Cooperand i ASL. Per part de l’organització aquest donatiu va ser de 5.660 euros, donant quatre euros per cada finisher de les curses.