Els lloguers es podran apujar fins a un 15% anual si s’han fet obres

Els contractes de lloguer que expirin el 2020 podran pujar finalmentper sobre de l’IPC en alguns casos. Les accions encarades a congelar novament els preus dels arrendaments a partir de l’1 de gener del 2020 –que l’any passat preveien que només es poguessin incrementar si expiraven segons l’índex de preus–, inclouran que a partir de l’exercici que ve, en cas d’extinció dels cinc anys de contracte, els propietaris puguin incrementar-ne el preu fins a un 15% anual en cas que hi hagin fet obres. El ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy, va desvelar ahir després de la reunió de la Taula Nacional de l’Habitatge els diferents matisos en l’aplicació de les mesures urgents, que tenen com a finalitat frenar la pujada desmesurada del cost dels pisos i incrementar el poder adquisitiu de les famílies.

L’arrendador tindrà dret, excepte si hi ha un pacte alternatiu, d’elevar la renda anual tenint en compte el capital invertit en les millores, que no podria excedir del 15% de la renda. Els propietaris de pisos que hagin de renovar els contractes del seu immoble el 2020 també podran incrementar-ne el seu preu fins a un 8% en cas que durant els últims anys cinc anys no hagin aplicat l’IPC. A més, també tindran el dret de recuperar els immobles per a ús personal o per a un familiar.

Filloy va explicar que aquests serrells permetran donar un «baló d’oxigen amb matisos» i va assegurar que aquestes excepcions es faran sota la lupa i els controls necessaris del Govern per evitar presumptes picaresques. En aquest últim cas, Filloy va dir que «aquí hem de jugar amb la necessitat dels propietaris que ens han manifestat que per una circumstància personal no han pogut recuperar el seu bé per a ús propi o familiar quan en disposen un». Filloy va admetre la possibilitat que els inquil·lins que hagin de deixar el pis per aquesta excepció corren el risc d’afrontar novament increments de preus a l’hora de buscar un altre allotjament.

Sense trampes

El Raonador del Ciutadà, Marc Vila, va explicar que caldrà seguir amb lupa l’aplicació de la mesura per permetre que els propietaris puguin recuperar els seus pisos perquè «no hi hagi trampes». En aquest sentit, Vila proposa que les mesures de control puguin basar-se en una mena de declaració jurada i que en cas que no es compleixi, que pugui arribar a considerar-se un delicte.

Filloy va anunciar que el Govern està treballant amb particulars per a la cessió de terrenys per edificar pisos socials amb un lloguer assequible i va afirmar que hi ha una corporació, sense desvelar quina, que ha proposat un terreny per construir-hi. Filloy no va confirmar ni desmentir si es tractaria de la zona de la Borda de Sales, a Santa Coloma, un indret que ja havia sigut apuntat per Progressistes-SDP per fer-hi una mesura semblant. «Si hem d’edificar habitatge social o concertat, el que hem de trobar és una solució perquè la repercussió del terreny sigui mínima», va dir el ministre. Tot i això, si el projecte prospera, no es culminaria en dos o tres anys.

Filloy va insistir que l’Executiu impulsarà mesures públiques per facilitar l’accés a l’habitatge, tot i que va apuntar que aniran acompanyades d’altres inciatives publicoprivades. Marc Vila també es va mostrar crític amb les reticències mostrades pel fet que el Govern hagi d’intervenir en la situació actual. En aquest sentit, va apuntar que falta «cultura econonòmicosocial» ja que segons ell, l’acció dels poders públics encara està «mal vista». «Intervenir quan toca és el que ha de fer qualsevol govern i qualsevol comú». Vila es va queixar de la falta de celeritat de les corporacions comunals a l’hora de facilitar les dades sobre l’habitatge. Només la Massana i Ordino les han entregat.

Vila alerta de nous tipus d’abusos a llogaters

El Raonador del Ciutadà va alertar que ha rebut noves queixes de nous abusos per part de propietaris, que davant de l’impediment de demanar increments per sobre del permès, exigeixen nous dipòsits amb la finalitat d’obtenir més diners o perquè els inquil·lins marxin. Vila, que cada setmana rep entre 3 i 5 queixes pel tema de l’habitatge, diu que encara no hi ha una situació de «calma total», i creu que s’han fet progressos en els últims mesos però no els necessaris per pal·liar el problema de l’habitatge.