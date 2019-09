El SEP demanarà al Govern que apliqui de nou l’IPC del 2011 i 2012

La nova secretària general del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), Anna Mundó, estrena el càrrec amb el primer maldecap dels professors. La rebaixa que han patit els eventuals que han signat un nou contracte a l’inici de curs corresponen a l’IPC del 2011 i del 2012 –aproximadament uns 70 euros– ha generat malestar entre el col·lectiu docent. És per això que Mundó, que va agafar el càrrec tot just aquest dijous, vol demanar una reunió amb la ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, per fer-li arribar el neguit dels docents i demanar-li una solució. «Esperem que el Govern s’ho repensi i puguem recuperar el nostre poder adquisitiu», va declarar Mundó tot posant èmfasi en la necessitat de fer-ho «correctament i de forma legal» per evitar que conflictes com aquests acabin a la Batllia.



De fet, la decisió de descomptar aquests diners és de la justícia, que va decretar que l’augment que s’havia fet als funcionaris durant aquells anys no era consolidable. «Molts eventuals tenim el mateix sou ara que fa 10 anys», remarcava la secretària general del SEP, alhora que també professora interina. Des del seu punt de vista el pitjor ha estat la manera de comunicar-ho. «Diuen que van enviar un comunicat fa uns mesos però jo no l’he rebut i l’equip directiu del meu centre tampoc n’estava al cas», explicava. La falta de coneixement va provocar que els docents pensessin que els hi havien descomptat un dia del mes de setembre, ja que el primer dilluns de mes era dia 2. Més tard, però, van saber que no era una rebaixa puntual, sinó mensual.



Tot plegat, va considerar Mundó, crea un «greuge comparatiu», no només entre fixes i eventuals, sinó també entre eventuals que pel seu tipus de contracte encara no han hagut de signar-ne un de nou. En tot cas, la sindicalista va indicar que «tinc l’esperança que la situació es pugui solucionar» i va afegir que aprofitarà la reunió amb la ministra per tractar també d’altres temes així com per conèixer quina és la seva previsió de feina i quin és també el plantejament del SEP.