Assandca afirma que el cost de la radioteràpia és de 40 milions

El president d’Assandca, Josep Saravia, apunta que el cost d’una maquina de ràdioteràpia de la tecnologia més avançada, com seria el cas de la del sistema de protons, podria arribar a tenir un cost de fins a 40 milions d’euros. En declaracions al PERIÒDIC, el dirigent de l’entitat lamenta que el Govern deixi entreveure que la unitat de radioteràpia per instal·lar-la a l’hospital i que va ser anunciada a finals de la passada legislatura per Toni Martí, no tirarà endavant.

«Nosaltres, des de l’associació, de la mateixa manera que [Joan Martínez Benazet] busquem el millor pel pacient, però no compartim la seva visió», diu el president d’Assandca, que lamenta que el debat sobre si cal implantar una unitat de radioteràpia sempre acabi desembocant en l’aspecte sobre si hi ha prou massa crítica al país com perquè pugui funcionar. «Sempre s’enfoca cap a la població i la massa crítica», diu el president d’Assandca, que es mostra a l’expectativa sobre els arguments anunciats dijous per Joan Martínez Benazet.

En tot cas, Saravia reconeix que el cost és molt elevat i que aquest seria un escull important per tal que sigui instal·lada al Principat. «Nosaltres no podem anar en contra de l’evolució si [el mètode] evoluciona a protons», reconeix Saravia, que qualifica el cost «d’animalada». Al mateix temps, però, apunta que caldria buscar alguna alternativa atès que que les investigacions apunten que la radioteràpia de protons acabarà sent la més utilitzada, tot i que a uns anys vista.

De fet, afirma que de moment només hi ha un percentatge petit de casos que es tracten amb la tecnologia de protons, com és el cas del càncer de cervell a infants. «Aquesta evolució no és una cosa imminent», diu Saravia, que afirma que hi ha un «problema social». Alhora, Saravia també reclama que es concretin les noves mesures per acompanyar els malalts a Barcelona. Una de les accions que es plantejarà des de l’Executiu és que els pacients que viatgin a la capital catalana ho facin amb un sistema similar al taxi, és a dir, amb un vehicle individualitzat, i no amb bus. Saravia també celebra que s’acabi reduïnt el nombre de sessions de radioteràpia gràcies al nou mètode més avançat, però es manté a l’exepectativa.

«Això és un futur», diu Saravia, que prefereix ser prudent. «Avui per avui la realitat és que la gent està patint les conseqüències», diu Saravia, que segueix defensant que una unitat de radioteràpia al Principat permetria que els pacients ja no s’haguessin de desplaçar més a l’estranger per seguir els seus tractaments. Dijous, el ministre Joan Martínez Benazet va explicar que no podria ssumir la responsabilitat de tirar endavant el projecte si no té les mateixes «garanties» que el servei que s’acabarà donant a ciutats com Barcelona pròximament A més, va explicar que a causa de la retallada dels temps de les sessions, també seria difícil atreure al Principat un radioterapeuta i un radiofísic.