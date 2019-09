El Poliesportiu no falla (79-69)

El Poliesportiu tenia ganes de bàsquet. Els andorrans volien una victòria i l'han tinguda perquè el MoraBanc Andorra s'ha imposat al Montakit Fuenlabrada per 79 a 69 després de trencar el partit just en començar la segona part, amb dos triples de Bandja Sy. Després els andorrans han anat creixent i d'aquesta manera, s'han emportat la primera victòria de la temporada tot i no haver estat inspirats en el joc exterior, ja que no ha estat fins al segon temps que no n'han aconseguit anotar un. Tampoc han mostrat la seva millor versió, però ha estat suficient.

El duel ha començat amb el Fuenla anotant i al MoraBanc li ha costat una mica entrar al partit però amb l'escalf de l'afició, els tricolor no han tardat a posar-se les piles, però han començat amb alguns errors, que s'han anat polint amb els pas dels minuts fins a ser més superiors que els visitants. Així, en aquests primers 10 minuts els locals han sabut estar concentrats, estant encertats en el rebot i tot i no haver pogut anotar cap triple, han sabut mostrar un altre registre de joc que ha permès que al final d'aquest temps el resultat hagi estat de 16 a 13.

El segon quart ha seguit el mateix tarannà perquè han seguit sense encistellar ni tan sols un triple, però han pogut mantenir l'avantatge gràcies a la forta defensa. El Fuenla no s'ha despenjat en cap moment -tot i no estar especialment fins- i en quant els del Principat han comès algun error, els visitants, sobretot amb Christian Eyenga que en 20 minuts ja havia anotat 14 punts, han aprofitat l'ocasió perquè en alguns moments ha faltat entesa entre els tricolor i han esgotat les possessions. En quant baixaven el ritme, arribava la resposta. En un darrer minut liderat per Jeremy Senglin i Clevin Hannah, els d'Ibon Navarro han aconseguit marxar al descans amb un resultat de 32 a 28.

Canvi radical

A la represa, han arribat els triples dels andorrans, que han mostrat una versió molt millor del seu joc, amb més confiança i més repertori, combinant un bon joc interior amb l'exterior i la dura defensa. Ha estat Sy qui n'ha anotat dos molt seguits en el primer minut del segon temps, de manera que ha posat un 38 a 31 a l'electrònic, trencant el partit. Després, ha començat el festival i els tricolor han començat a jugar amb plena confiança, oferint l'espectacle desitjat, aconseguint 13 punts d'avantatge. Així, han aconseguit trencar el Fuenla, després d'una xerradeta al vestidor. Moralment i mentalment, en aquest temps, s'ha pogut veure un equip totalment confiat en comparació amb el primer temps, de manera que s'ha vist a un conjunt imponent. Imparables, els tricolor han seguit fent aixecar els aficionats de les seves cadires amb cada jugada, ampliant les distàncies en el marcador. Quan faltaven deu minuts per acabar el partit, el resultat era de 66 a 51, després que els visitants no hagin pogut fer res per aturar la fúria tricolor, que han sabut imposar-se a tot.

En els darrers deu minuts, el matx ja estava pràcticament sentenciat. Molt malament ho havia de fer el MoraBanc per perdre l'enfrontament després de la renda aconseguida en el temps anterior. El Fuenlabrada ha intentat retallar les distàncies però el MoraBanc ha sabut corregir les seves errades per evitar els imprevistos i han seguit mantenint les distàncies, acabant d'arruïnar el partit als visitants, que han marxat el Poliesportiu sumant la segona derrota del curs tot i haver lluitat fins al darrer minut per retallar les distàncies. Per tant, els tricolor, amb més entesa entre ells i amb un bon esperit, han guanyat per 79 a 69 el seu primer partit de la temporada i el primer a casa.

Jeremy Senglin, per la seva part, va ser el millor jugador del MoraBanc, amb 24 punts de valoració. Moussa Diagne i Dejan Musli van ser els dos altres homes forts dels tricolor. Eyenga ha estat l'MVP del partit amb 29 punts de valoració.

Jota Cuspinera: "Ens hem vist afectats emocionalment"

Jota Cuspinera, després del partit, ha explicat que "l'equip s'ha vist afectat emocionalment, veient que se'ns complicava quan quedaven 17 minuts de joc, una renta que no és fàcil". "Hi ha hagut moments que hem desaparegut però després l'equip ha sabut reaccionar i refer-se", afegia.

Ibon Navarro: "Ens falta una mica de consistència"

Ibon Navarro, per la seva part, ha comentat un cop acabat el partit que "hem d'estar més tranquils, fer les coses que sabem que fem bé i d'una manera més consistent". "No ha estat el nostre millor partit, tothom ens ha vist jugar millor, com ja vaig dir, la pretemporada és la pretemporada i després comença la pressió i la tensió", ha remarcat i ha destacat que "a la tercera part ens hem assemblat més el que volem ser, som un equip que vol córrer i ara mateix ens costa molt". "Hem jugat amb agressivitat a la segona part i hem pogut córrer i recuperar pilotes però ens falta un poc més de consistència", ha sentenciat.

"En el darrer quart hi ha hagut baixada física, però està en el nostre cap, necessitem jugar amb equips grans com Mònaco o Barcelona i hem de tenir confiança en el que hem fet aquesta pretemporada", ha afirmat i ha recordat que a "València no vam saber reaccionar". "Després d'un partit tan dolent volem jugar davant la nostra gent i ens ha costat perquè això ha suposat pressió", ha manifestat. També ha reiterat que "necessitem tenir energia" i ha conclòs que "sense Moussa hem de trobar la forma de jugar posant energia, no només Musli".