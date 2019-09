Carrié afirma que el Pas de la Casa necessita cent treballadors

Després que el teixit comercial i empresarial del Pas de la Casa traslladés la setmana passada al ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, la seva preocupació per l’actual manca de treballadors al poble, el president d’Iniciativa Publicitària de la vila encampadana, Jean-Jacques Carrié, ahir va estimar que «estaríem parlant d’un centenar» de professionals. El fet que cada empresa faci les seves peticions de manera individual, però, fa impossible calcular una xifra exacta. El que és segur, va explicar Carrié, és que no hi ha un sector més necessitat que els altres, sinó que «tots» requereixen l’arribada «immediata» de nous treballadors: «hotels, restaurants, botigues, supermercats...», va anomenar el president.

Tot i que la petició s’ha fet pensant sobretot ens treballadors del sud de França, Carrié va afirmar que abans volen acudir al Servei d’Ocupació del Principat. «Preferim que vingui gent del país, però si no hi ha candidats que vulguin pujar al Pas o no hi ha cap persona amb el perfil que busquem, recorrerem al servei d’ocupació francès », va avançar el representant dels comerciants.



En aquest sentit, Gallardo va demanar prudència, ja que és una via que «s’ha d’explorar perquè potser hi ha alguns privilegis o drets que [els treballadors gals] no voldrien perdre pel fet de venir a Andorra». El ministre no va detallar quins serien aquests «privilegis o drets», però Carrié va declarar que farien referència al fet que els mesos treballats a Andorra no els comptarien per a l’atur a França. D’aquesta manera, el president de la Iniciativa Publicitària va apuntar que les autoritats «han de seguir treballant», si bé va demanar que «s’afanyin» perquè «ja arriba la temporada d’hivern».

A banda del propòsit d’augmentar la presència de transfronterers francesos, Gallardo va explicar que el pla d’acció del servei d’ocupació «està molt focalitzat per donar resposta en temporades d’alta afluència». Amb tot, el ministre va confessar que «el neguit que manifesten les empreses del país és que s’ha d’anar més enllà», motiu pel qual va sostenir que «hem pres nota perquè hi hagi una estimulació i uns incentius perquè la gent pensi en el Pas com en un lloc per treballar-hi tot l’any».



El president de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon, va fixar-se com a objectiu «aconseguir que el Pas sigui atractiu perquè la gent vulgui venir a treballar i es pugui quedar a viure», tot recordant que «tenim una sèrie de problemes que ens impedeixen que la gent de la resta d’Andorra pugui venir al Pas per quedar-se», com és el cas dels horaris dels autobusos o dels preus del lloguer.