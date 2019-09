Detingut un home begut després d’un accident greu

La Policia va detenir aquesta matinada un conductor, turista de 21 anys, que va donar un resultat positiu de 0,83 grams d’alcohol per litre de sang a la prova d’alcoholèmia després d’haver patit un accident en què dos joves de 18 i 19 anys van resultar ferits greument.



Els fets van tenir lloc a tres quarts de cinc a la matinada a la CG-3, al punt quilomètric 3,400, a proximitat de la rotonda d’Anyós. En l’accident es va veure implicat un sol vehicle, un Seat Ibiza amb matrícula espanyola, que va col·lidir contra un fanal i va quedar bolcat sobre el costat esquerre, sobre la vorera.



Els tres passatgers, una noia de 22 anys i dos joves de 18 i 19 anys, tots residents, així com el conductor, van resultar ferits. Són precisament els nois de 18 i 19 anys els que han patit les ferides més greus. Tal com van informar des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, es troben ingressats a l'UCI per veure la seva evolució ja que van patir traumatismes toràcics, tot i que estan estables i no ha calgut intervenció quirúrgica. Pel que fa a la noia, no va patir lesions greus.



Un cop comprovat que l’home que conduïa es trobava sota els efectes de l’alcohol, i en ser donat d’alta després de ser atès de les ferides que presentava, els agents de la Policia el van detenir i passarà a disposició judicial en les pròximes hores.