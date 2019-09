El cap d’Urgències defensa que cal una reforma de les instal·lacions

El cap del servei d’Urgències de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, Marcos Gutiérrez, advoca perquè es faci una reforma de les instal·lacions tenint en compte que «les necessitats assistencials han canviat molt des de fa 25 anys», que és quan es va estrenar l’actual infraestructura. «L’interès del SAAS és fer una reforma, s’ha plantejat, són conscients i s’hi està treballant», assegura. Arran del fet que arquitectònicament hi ha moltes dificultats per fer créixer el servei, Gutiérrez defensa que una de les opcions podria ser reestructurar les urgències banals o separar la part de pediatria, que ara «físicament» està dins d’Urgències. D’aquesta manera, una de les opcions seria reubicar l’atenció pediàtrica, fent un servei molt més independent.



El cap del Servei destaca que al llarg d’aquests anys a Urgències s’ha fet alguna petita reforma però caldria que es fes un canvi molt més integral, reconeixent que les actuals instal·lacions donen problemes en el circuit de pacients. La limitació, però, és que no hi ha sortida possible cap a un altre edifici o bé alguna parcel·la al costat de l’edifici actual per poder encarar una possible ampliació, informa l’ANA.