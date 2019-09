L’estudi de l’AGIA sobre el mercat immobiliari porta un any de retard

Pel que fa al coneixement dels pisos buits, el col·legi no es pronuncia sobre un registre de la propietat

L’AGIA treballa des de fa temps en un estudi sobre el mercat immobiliari per conèixer el preu real del metre quadrat de l’habitatge però, tal com va reconèixer en declaracions a EL PERIÒDIC el president del col·legi, Jordi Galobardas, «porta un any de retard», ja que s’hauria d’haver enllestit a finals de l’estiu del 2018. «Precisament perquè ens està costant molt aconseguir les dades necessàries per elaborar uns resultats estadístics», va argumentar Galobardas tot lamentant que les dades els arribin «amb comptagotes». Tot i així, va mostrar-se confiat que «malgrat que hem tingut moltes dificultats esperem que aquest mateix any puguem treure una part de l’estudi com a mínim».



De fet, el president de l’AGIA va reconèixer que la manera més fàcil de saber els preus actuals d’accés a l’habitatge és a través de l’impost d’inquilinat sobre els lloguers que recapten els comuns. Ara bé, aquests estan mostrant-se precisament reticents a la cessió de dades, ja que fins ara només hi han accedit tres d’ells. «Potser és que en aquest país no estem acostumats a facilitar informació o hi som molt recelosos per una qüestió de confidencialitat», va comentar Galobardas, que de seguida va aclarir que l’AGIA està recaptant les dades a través d’una empresa independent i que ells no hi tenen accés. «No només les treballen amb tota confidencialitat, sinó que a més són dades agregades per a un ús purament estadístic», va remarcar tot descartant l’opció de recaptar informació «propietari per propietari».

Control dels pisos buits

Malgrat que l’estudi de l’AGIA s’està centrant en els preus dels lloguers, Galobardas va aprofitar per reflexionar sobre els pisos buits. En referència a la dada de 4.000 habitatges que FEDA ha filtrat recentment sobre els pisos que té registrats sense el comptador actiu, el president del col·legi va indicar que «pot portar a l’engany» perquè no necessàriament tots aquests pisos estan disponibles per destinar al lloguer i cobrir les necessitats socials actuals. «D’aquests 4.000, per exemple, hem de treure els que estan a la venda però sense ocupar perquè el propietari és estranger i no té interès a tenir despeses de llum mentre no el ven», va fer notar Galobardas tot advertint que «desconeixem quants són, però segurament són milers perquè els immobiliaris en tenim molts d’aquestes característiques». A banda d’aquests casos, el responsable de l’AGIA va indicar que també poden haver-hi pisos que s’estan remodelant o d’altres que no poden donar resposta al problema de l’habitatge perquè són de luxe.



Sense descartar recórrer a FEDA per tenir coneixement del nombre de pisos buits que hi ha actualment, Galobardas va especificar que s’hauria d’anar més enllà i fer ús de la càrrega de la prova, és a dir, «que el propietari del pis indiqui si és o no susceptible de posar-se en lloguer». Tot i apuntar que aquesta podria ser una manera de tenir-ne un millor coneixement, també va admetre que podria ajudar-hi un registre de la propietat. «No em puc pronunciar al respecte perquè no hem enquestat els nostres col·legiats sobre aquesta qüestió, però si arriba a proposar-se, en parlarem», va posar de relleu Galobardas. Tot i així, ja va alertar que el dia que es faci serà important «assegurar la confidencialitat de les dades». Amb tot, el president de l’AGIA va insistir un cop més en la necessitat de «tenir coneixement del mercat per poder actuar molt més eficientment, tant intermediaris com propietaris i llogaters».

Incentius fiscals

Si bé des de l’AGIA sostenen que el sector públic ha d’intervenir per posar solució al problema de l’habitatge perquè el mercat per si sol no ho farà, Galobardas va reclamar la seva col·laboració per aconseguir que hi hagi pisos a un preu assequible. «O bé ens han de facilitar terrenys, millorar les condicions d’edificabilitat o donar-nos incentius fiscals», va exposar. En aquest sentit, el president del col·legi va parlar d’aconseguir terreny públic per mitjà de concessions administratives, d’eliminar les cessions econòmiques dels terrenys o de vincular els impostos al producte final.

L’USdA titlla de «vergonyosa» la Taula de l’Habitatge

El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va titllar de «vergonyosa» la creació de la Taula Nacional de l’Habitatge i d’una «presa de pèl» les seves propostes per resoldre la problemàtica del lloguer. Entre les mesures anunciades divendres passat hi ha l’increment de fins a un 15% anual de l’arrendament si es fan obres a l’escala o d’un 8% si en els últims cinc anys no s’ha emprat l’IPC. Així, Ubach va apuntar que si «es canvia un ascensor que tenia 30 anys, es podrà apujar el lloguer, encara que el pis estigui fet un desastre». Per aquest motiu, des de l’USdA proposen crear «una mena d’ITV» que garanteixi el manteniment òptim dels habitatges i tingui en compte el desgast del pis i no només el del bloc o de la façana. Ubach també va reclamar que en els pròxims dos anys es posin al mercat «200 o 300 pisos socials», «una mesura que sí que pal·liaria la situació actual». Durant aquesta setmana, els sindicats faran arribar una carta al ministre Filloy on li proposaran «solucions reals i efectives».