La capital reforça el servei de bus a les hores punta

El nou servei de bus comunal d’Andorra la Vella, que es va posar en marxa a principi d’aquest mes de setembre, es reforçarà amb més vehicles a les hores de màxima afluència de passatgers per respondre, així, a les demandes que els usuaris han fet arribar al comú i a l’empresa concessionària. Segons es va informar des de la corporació comunal a través d’un comunicat, es farà una prova pilot que començarà avui i que durarà diverses setmanes.



D’aquesta manera, els dies feiners la línia que surt de la Margineda en direcció al centre de la parròquia s’ampliarà amb un vehicle més a les primeres hores (a les 7.00 hores i a les 8.00 hores) i també es doblaran els autobusos de les línies de Ciutat de Valls i la Margineda als migdies i a les tardes. Les tres línies que ofereix el comú, a més, ampliaran l’horari als vespres de dilluns a dissabte, amb una darrera sortida a les 21.30 hores (mitja hora més tard del que es feia fins ara). Els caps de setmana i festius es mantindrà la freqüència de pas cada hora.



Des de l’administració local es va indicar que un cop es valori el funcionament d’aquests reajustaments, i altres que es puguin implantar per a la millora del servei, el comú establirà els horaris i recorreguts finals.



El nou servei de bus comunal ha implicat alguns canvis d’itineraris i punts de sortida de les línies, així com un increment de la freqüentació d’usuaris motivada, sobretot, pels preus simbòlics dels bitllets.