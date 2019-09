Empat satisfactori (0-0)

L’FC Andorra i el Vila-real B van empatar ahir a zero al Prada de Moles, en un matx en el qual hi va haver moltes ocasions però finalment ningú es va poder erigir com a líder solitari de la categoria i ara comparteixen les primeres posicions de la taula juntament amb el Lleida Esportiu empatats a 13 punts. La bona notícia del dia, a més, va ser que els tricolor van aconseguir mantenir la porteria a zero, sobretot pel gran paper que va firmar, de nou, Nico Ratti.

El Vila-real B va ser l’equip més dominador a la primera part de l’enfrontament i al minut tres, Edu Espiau ja va tenir la primera oportunitat amb un xut que va sortir desviat per la dreta. Vuit minuts després, l’Andorra, proposant el seu joc que l’identifica, de toc, sortint en curt i buscant les bandes de Moussa Sidibé i Moha Keita, va tenir la primera ocasió. Va ser precisament Moussa qui va intentar anotar, però sense èxit. Tot i això, l’equip local no va tenir cap altra opció clara fins a quasi al final del primer temps. El matx era un estira-i-arronsa, amb ganes d’anotar per part dels dos conjunts però el submarí groc s’estavellava contra la defensa tricolor quan intentaven generar una ocasió.

Així, els andorrans van anar creixent, de menys a més, tocant i creant. Sergio Lozano, al minut 22, va tenir una ocasió molt interessant, amb un xut des de la frontal de l’àrea després d’un córner, però va sortir desviat al pal esquerre de Nico Ratti. Amb el pas dels minuts, els andorrans no es rendien i van començar a generar i de fet, quan feia mitja hora que el partit havia començat, va ser Adrià Vilanova qui va rematar a porteria, igual que Martí Riverola molt poc després.

L’ensurt hauria pogut arribar amb un xut d’Espiau poc després d’aquestes oportunitats però l’àrbitre no va xiular unes possibles mans de Lou i tot va quedar en un no res. Ja al final dels primers 45 minuts, Moha Keita va fer un xut que per poc no acaba en gol, després d’una passada de Riverola.

A la represa, l’Andorra va sortir endollat i Sidibé va tenir una primera oportunitat però es va trobar amb Diego Fuoli, protegint la porteria visitant.

Passats 15 minuts del segon temps, va ser Baena qui quasi enceta el marcador amb l’ocasió més cara del partit fins al moment, ja que es va quedar sol però Ratti va intervenir de manera estel·lar per interceptar la pilota, qui un cop i una altre feia accions excepcionals.

El partit va prendre un nou perfil amb l’entrada de Víctor Casadesús, tal com havia exigit el públic, ansiós per celebrar un gol del crac mallorquí, que va tornar a aportar la seva experiència al terreny de joc. Per tant, ja amb un altre ritme, Lou va fer una centrada molt perillosa que Ernest Forgas va rematar de cap i tot i que el gol estava cantat, al final no va poder enviar-la al fons de la xarxa. A l’Andorra encara li faltava polir alguns detalls. A més, hi havia certes decisions arbitrals que feien crispar l’ambient al Prada de Moles.

Per tant, tot i que els dos conjunts ho van intentar, sobretot els visitants al final, creant ensurts, el resultat va ser d’empat a zero al Prada de Moles, davant de 900 espectadors, fet possible gràcies a la nova graderia instal·lada. Ara hi ha una situació d’empat a 13 punts a la part alta de la taula després d’aquest repartiment de punts.

Així, els andorrans comencen a partir de demà una nova setmana en la qual començaran a preparar el partit contra el Llevant B, un filial de la meitat de la taula que, com és de costum, es voldrà reivindicar davant d’un rival com és l’Andorra. Els tricolor, una vegada i una altra, són el gran i famós rival a batre.

Gabri García: «L’important és la porteria a zero»

El tècnic de l’FC Andorra, Gabri García va fer ahir una bona valoració de l’empat i va explicar que «hem fet un bon partit contra un dels millors equips, per no dir el millor de la categoria». «Hem sabut patir, han tingut dues o tres ocasions a la segona part i nosaltres una, qualsevol es podria haver emportat la victòria», destacava i comentava que «ha estat un duel molt disputat amb dos equips amb una idea clara del que volen i bastant semblant». «Considero l’empat molt important, fa cinc setmanes que mantenim la porteria a zero, això és molt important», reiterava.

També va aclarir que «en alguns moments hem tingut dubtes» perquè «ens han pressionat bé». «Com més qualitat té el rival, més dubtes et fica, en molts moments del joc hem estat bé encara que ens ha costat una mica entrar», afegia i remarcava «la intensitat» dels jugadors. Per una altra banda, va assegurar que «amb Casadesús buscàvem donar-nos aire». «Estem acostumats a veure a Ratti entrenant, tenim els tres millors potser de la categoria», comentava i reiterava que «no em sorprèn perquè sabem les seves capacitats».