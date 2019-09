Doria acaba en vuitena posició en el Mundial absolut de canoa

Mònica Doria va acabar ahir en vuitena posició a la final de canoa del Mundial de canoa i caiac celebrat a la Seu d’Urgell. L’andorrana va marcar un temps de 113,20 segons, a 12,68 de la guanyadora, l’alemanya Andrea Herzog, que va fer un temps de 100,52. La palista va fer una de les baixes més ràpides però finalment va cometre cinc tocs, que la van penalitzar. Doria arribava a la final després d’haver acabat tercera a la semifinal, marcant un temps de 104,59, a tan sols 0,21 de la guanyadora d’aquesta, l’espanyola Núria Vilarrubla.

En aquest context, l’andorrana ha aconseguit una gran fita, ja que ha obtingut un doble passaport cap als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, havent-se classificat per mèrits propis tant en canoa com en caiac, un fet que ja li ha valgut per entrar a la història de l’esport andorrà. Cal recordar que Toni Bernadó i Dani García van ser els dos darrers esportistes del Principat en aconseguir-ho per mèrits esportius, i va ser per als Jocs Olímpics de Londres 2012.

«Estic molt contenta pel que he aconseguit, després de les mínimes ja estava molt satisfeta, sobretot per haver competit a casa amb gent que em dona suport», comentava Doria i destacava que «m’hauria agradat acabar millor la final però al final no he pogut, he fet un bon temps tot i les penalitzacions». A més, va indicar que «Tòquio era el principal objectiu i per tant, només per això ja estic molt contenta, però és cert que en aquesta competició m’he acabat d’esprémer». «Intentarem a estar a l’altura d’aquests jocs, volem arribar com més ben preparat millor», afegia i recordava que «ara toquen unes vacances», ja que la palista va acabar ahir la temporada i no tornarà a l’aigua fins a principis de novembre.