Donsión tem que amb més de dues llistes perdin opcions de guanyar

Les desavinences internes en el grup de Laurèdia en Comú que s’han fet més que evidents al llarg del mandat, sumat a l’aparició de veus crítiques com Desperta Laurèdia que no descarten concórrer a les eleccions, pot acabar dibuixant un panorama electoral ben diferent del que es va tenir ara fa quatre anys a Sant Julià. Per això el conseller de Cultura comunal i membre d’SDP, Josep Lluís Donsión, no amaga que si finalment Desperta Laurèdia fos capaç de construir una plataforma alternativa les opcions que Laurèdia en Comú repetís victòria es podrien reduir. «Com més sumem, més forts serem», va afirmar, remarcant que «l’experiència ens diu que si hi ha moltes candidatures, el vot es disgrega i llavors ja veurem què passa».



Per això, el conseller comunal segueix apostant per reeditar la fórmula que en les eleccions del 2015 els va dur a la victòria. D’entrada, repetint amb els mateixos integrants, però sense descartar negociar amb altres. Sobre la postura de DA, després que les conselleres Paqui Barbero i Meritxell Teruel expressessin públicament que no volien repetir amb l’actual cònsol, Josep Miquel Vila, es mostra prudent, evitant pronunciar-se sobre postures personals, però els recorda que «si tens una plataforma guanyadora, el primer que has de fer és apostar per la plataforma. El que no pots fer, ara que hem començat a guanyar, és dir que un se’n va per aquí i l’altre per allà».



Donsión va apuntar que encara no han començat les converses i que, en tot cas, «primer hem de parlar amb Laurèdia en Comú, que és on estem. Segons com vagin les negociacions, començarem a parlar amb altres o no».