El Circuit Nacional ja té els campions del curs

L’entrega de premis va comptar amb el president de la Federació de Golf d’Andorra (FGA) Xavier Espot, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva i la responsable de Credit Andorrà, Núria Falcó. «Ha estat un gran dia de golf i hi ha hagut un increment en inscripcions, tant en dones com en nens», va explicar l’FGA.

Per El Periòdic

