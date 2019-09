La Vila Medieval tanca amb èxit de públic gràcies al bon temps

Sant Julià va tancar ahir una nova edició de la Vila Medieval amb èxit de públic. Fins a última hora els carrers del centre de la parròquia van estar plens de gent que passejaven, compraven o participaven dels tallers i espectacles programats. Segons va destacar el conseller de Cultura del comú, Josep Lluís Donsión, el bon temps va ser clau per assolir una bona afluència. Amb tot, la incorporació d’activitats dirigides a infants d’entre 0 i 4 anys, també creu que ha estat essencial. «El dissabte al matí que normalment és un moment fluix, aquest any hem tingut molta gent», va afirmar, destacant que a la cita del Nascuts per llegir, tot i preveure una assistència d’una vintena de nadons, finalment en va ser 40.



Donsión va apuntar que majoritàriament es va comptar amb públic del país. «La Vila Medieval és especial. En ser l’única activitat que hi ha així a Andorra, és com si fos una segona festa major», va afirmar. Tot i l’optimisme del conseller, però, alguns paradistes van apuntar que la bona afluència de gent no es va acabar traduint amb més vendes que en altres ocasions.