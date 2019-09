Realisme amb 25 peces de Vaquero

Una mostra de realisme, dibuixos i escultures que juguen amb colors foscos, blaus o pinzellades de vermell que juguen, alhora, amb espais difuminats. Una síntesi de l’obra més recent de l’artista barceloní, JulioVaquero, amb fins a 25 peces (entre les quals tres escultures). Això és el que es podrà veure a l’ArtalRoc a partir del 23 d’octubre i fins al 5 de gener en la que serà la nova aposta de la sala d’exposicions del Govern.



Vaquero, pintor realista, s’enquadra fonamentalment en el realisme i la pintura figurativa mitjançant l’observació natural. Escenes sovint quotidianes que passades pel seu filtre agafen un aire completament diferent. La combinació de contrastos cromàtics i lumínics fa que l’espectador es traslladi a un món oníric, irreal, gairebé metafísic.



Les obres, totes de la dècada dels 2000, mostren els canvis que ha anat fent l’autor. Dels colors més foscos, a les peces que han agafat colors vius després dels assajos fets pel mateix autor. Va començar amb el blau i els tons s’han anat ampliant. En tots ells, però, elements de la realitat, objectes a vegades abandonats que l’autor ha recuperat per traslladar-los a la tela.

Col·leccions privades

Les obres que es podran veure provenen de col·leccions privades i estan valorades en 800.000 euros. Entre elles, peces com Largas sombras en la pared de oro, la de més valor econòmic (80.000 euros) o d’altres com Museo robado, obra que va formar part d’una exposició que portava el mateix nom i que volia transmetre una al·legoria dels temps contemporanis. Per dur-lo a terme l’artista es va inspirar en les parets del seu taller on penjaven marcs de pintures que havien estat desmuntades i al final, va acabar configurant tot de teles amb una galeria de personatges de la història que semblen contemplar la realitat amb certa melancolia.



Pel que fa a les peces més recents, al país arribaran llenços com Sombras en el Palacio Abatellis, Sombra de una pequeña escultura o Luces violentas sobre los yesos rotos. I les més actuals, on les flors agafen protagonisme: Flores dinámicas o Flores blancas manchadas de cárdeno.



Pel que fa a les escultures, es podran veure tres elements que al seu dia van formar part de l’exposició El final de las apariencias: Silla rota, Mueble perforado i Cama de Oro. Objectes tan senzills com mobles quotidians pintats d’or i abonyegats que mostraven l’horror del temps.



Per traslladar l’obra de Vaquero el Govern va fer públic un edicte per contractar una empresa de transport que haurà de recollir i embalar in situ les peces i dur-les fins a la sala d’exposicions. Els interessats tenen fins al dia 10 d’octubre per presentar les ofertes al servei de Tràmits del Govern.